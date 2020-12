Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 Décembre 2020, vous avez, personnellement conduit une équipe de vos principaux collaborateurs, de la gendarmerie et de la police, pour une intervention très risquée sur le terrain au lieu-dit quartier Menjieu, à la suite d’une alerte sur la présence de bandits armés.

Vous avez ce faisant, en dépit de l’absence de moyens logistiques et humains appropriés, pris le risque d’affronter des criminels extrêmement violents et drogués. Vous avez ainsi démontré un sens extraordinaire du serment de servir au nom de l’Etat, du pouvoir d’Etat et de l’autorité de l’Etat, pour garantir la sécurité des personnes et des biens, pour que vive la République.

Monsieur le Sous-Préfet,

Au nom de l’élite, des populations, des anonymes de tous les statuts ressortissants de cet arrondissement, mais également de tous ceux qui partout, sont attachés à la préservation de la paix et au respect de l’ordre public, je vous prie infiniment d’accepter, par ma voix humble, des remerciements sincères et des encouragements vibrants.

En effet, permettez-moi, encore, que je saisisse l’occasion, pour vous dire, combien nous sommes touchés, par votre sens du dialogue, de la conciliation et de la réconciliation, grâce auquel, un climat de paix, de fraternité, de solidarité et d’amitié, règne à Bangou depuis votre arrivée.

Nous aspirons à la paix, à la tranquillité et à l’ordre républicain, en étant prioritairement attachés, aux valeurs incarnées par les plus hautes autorités de notre pays, gardiennes des institutions. Bangou et les bangou, c’est cela et uniquement cela. Vous l’avez si bien compris, et vous l’observez chaque jour sur le terrain, au contact de nos notables, et de nos élites qui tous, louent tant votre sagesse.

Nous vous remercions donc, et de tout cœur, en vous rassurant que nous ferons notre part, que nous ne ménagerons aucun effort, pour vous assister, pour apporter un concours, pour porter le témoignage auprès de la hiérarchie de droit, en tant que de besoin.

Nos félicitations et notre sincère reconnaissance, vont également à vos proches collaborateurs, le Commandant de la Brigade de Bangou ville, l’Adjt Sandja Célestin, le Chef de poste de Gendarmerie de Balembo, l’Adjt Enama Achille Léger et le Commissaire du Commissariat de sécurité publique de Bangou, Fotsing Bernard, tous de braves soldats et protecteurs de l’ordre, qui ont su afficher intégrité et impartialité, sous votre digne et constante supervision.

Soyez ainsi assuré, que nos efforts seront dorénavant sans relâche et redoublés, pour résoudre les problèmes liés aux carences de matériel roulant, de personnels et d’assistance au plan administratif, comme témoignent, les ampliations de la présente. Ces actions sont d’autant plus urgentes, que Bangou est devenue une plaque tournante, de certains déplacés sensibles en provenance du NOSO, et dans lesquels figurent des délinquants et des criminels actifs et expérimentés.

La bénédiction de nos ancêtres, parents et grands-parents, vous couvrent et vous couvriront à jamais.

Et pour reprendre un illustre contemporain : UN SEUL MOT, CONTINUEZ.

Fraternelles considérations./.

Copie : MINAT

GVR/ouest

PREFET/HP

SED

DGSN