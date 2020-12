La Cérémonie d’adhésion de l’Association des Opérateurs Concessionnaires de Téléphonie Mobile au Cameroun (AOCTM), au Groupement Inter patronal du Cameroun (Gicam) a eu lieu à Douala.

C’était au cours d’une cérémonie sobre qui vient enrichir le portefeuille du Gicam d’un membre de poids l’AOCTM, qui regroupe en son sein tous les operateurs de téléphonie mobile présents sur le marché Camerounais. Pour importante qu’elle soit dans la collecte de l’épargne pour le développement du Cameroun, cette cérémonie intervient à un moment où le secteur des télécommunications est dans une crise qui se traduit par des pertes financières énormes de tous les acteurs du secteur des TIC. A titre d’exemple, et pour le Directeur général d’Orange Cameroun Frédéric Debord, président de l’Aoctm « A eux seuls, les membres de notre Association ont perdu 96 milliards de CFA en 2018 et plus de 22 milliards en 2019. Pour autant nous avons continué à investir, avec plus de 58 milliards en 2019. Cependant, cette situation ne peut perdurer »

Une situation qui a reçu une oreille attentive du Gicam comme sorte de régulateur du secteur privé. Pour répondre à cette préoccupation des operateurs de téléphonie mobile, Alain Blaise Batongué, secrétaire exécutif, a rappelé les orientations régulièrement répétées par le Président du GICAM, M Célestin Tawamba, et rappelées lors de la rencontre sectorielle des TIC de juillet dernier, sur la nécessité de structurer le secteur.

Aussi, à l’endroit des operateurs de telephonie mobile à été rassurant « Il existe au sein de notre Groupement dix (10) Commissions qui conformément à l’article 24 de nos Statuts, sont constituées pour soutenir et relayer la force de proposition du GICAM ;À cet effet, elles réfléchissent sur les préoccupations des entreprises membres, sur l’environnement général des affaires, contribuent à préparer les politiques à moyen et à long terme du Groupement, et proposent au Conseil d’Administration des prises de position ou actions dans leur domaine de compétence ».

Créée le 23 Juin 2019 au terme d’une Assemblée Générale tenue à Douala à l’initiative des Directeurs Généraux d’Orange Cameroun, de VIETTEL Cameroun et de MTN Cameroun, l’Association des Opérateurs Concessionnaires de Téléphonie Mobile au Cameroun a pour objectif de regrouper les opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile pour la promotion du secteur tout en agissant conformément aux Lois et Règlements du Cameroun. Ses objectifs : promouvoir le développement des communications électroniques. Entreprendre les actions de relations publiques. Établir le dialogue entre ses membres, les autorités de tutelle. mettre à la disposition des Autorités leur expérience. Mieux répondre aux attentes des consommateurs