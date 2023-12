Cameroun :: 2Ème Édition De La Pépidoc Seges Cemac : Nous Y Sommes ! :: Cameroon

La 2ème édition (4e du projet) de la "Pépinière Doctorale en Sciences Économiques et de Gestion ", Hub de Recherche pour la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, colloque à compétition pour les doctorant.es a été labellisé par le Collège de Labélisation Scientifique de la FNEGE.

Nous sommes à moins de 72h de la cérémonie d'ouverture !

Portant sur le thème général « Exploitation sociétale et institutionnelle des productions scientifiques en Afrique : enjeux et perspectives pour un développement économique soutenable », elle va se dérouler à l'Institut Français de Yaoundé et principalement à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, les 5&6 décembre 2023.

Pour cette édition, une autre innovation première, après la labellisation : le Concours du Meilleur Poster Scientifique (M-PoS), une affiche (de synthèse vendable du projet de recherche à impact sociétal et scientifique/PRISS) que réalisent les 37 doctorant.es sélectionnés sous la base de leurs projets de recherche, qui entrent en compétition pour la Bourse de la mobilité accordée par la Coopération Française.

Qui seront les boursier.es pour la mobilité en France et quels seront les Meilleurs Posters Scientifiques ? Impossible de les découvrir avant les jours dits.

En présentiel et en ligne, les célébrités universitaires et professionnelles donneront des conférences et évalueront les présentations des projets de recherche des candidat.es.

Plusieurs Ministres, Recteurs des universités de la CEMAC et Doyens des facultés de sciences économiques et de gestion ont déjà marqué leur présence à ce mini colloque placé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun et du Président de la Commission de la CEMAC, bien évidemment, en présence de S.E Monsieur l'Ambassadeur de France au Cameroun.

Les enjeux de la mise en valeur des produits de la recherche au service du développement économique et la compétitivité de l'Afrique sont de plus en plus énormes.

Les jeunes chercheur.es non candidat.es sont attendus nombreux.ses à l'A.500 de l'IRIC, mardi 05 décembre, dès 8h30, pour témoigner la victoire de la recherche sur la misère.