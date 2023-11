Résurgence Des Tensions : Députés Anglophones Et Président De L'assemblée Nationale Au Cameroun :: Cameroon

Les couloirs de l'Assemblée nationale du Cameroun résonnent toujours des échos des discordes persistantes entre les députés anglophones et le président, CAVAYE YEGUIE DJIBRIL, malgré une réunion récente qui semblait offrir une lueur d'espoir pour une résolution.

Le président de l'Assemblée nationale a tenté de réunir les députés anglophones pour une discussion, mais les espoirs de réconciliation ont été vains. Lors de cette rencontre, le président a pressé les députés anglophones d'abandonner leurs demandes, espérant restaurer l'harmonie et l'ordre dans l'enceinte parlementaire. À la suite de cette réunion, l'ex-directeur de cabinet, BOUKAR ABDERAHIM, a rapidement contacté les médias pour annoncer un retour à la normalité.

Cependant, les députés anglophones ont rapidement fait connaître leur position dans un communiqué publié hier, confirmant qu'ils maintenaient fermement leurs revendications telles qu'exprimées dans leur mémorandum précédent. Cette résurgence des tensions s'avère être un désaccord latent entre les représentants anglophones et l'administration en place.

Il est essentiel de rappeler les antécédents qui ont conduit à cette impasse. L'ex-directeur de cabinet de l'Assemblée nationale, Boukar Ibrahim, avait fait une déclaration en août 2023, soulignant un mécontentement profond : « Pendant plus de vingt ans, tu as donné les gros postes de l'Assemblée aux gens d'ailleurs, maintenant c'est le tour des enfants de Tokombere… nous avons arraché des mains d'un Anglophone de Mbengwi dans le Nord-Ouest… un Conseiller Technique ».

Face à cette tension croissante, les députés anglophones avaient élaboré un mémorandum en septembre dernier, demandant le départ du président de l'Assemblée nationale. Une requête qui a reçu l'approbation de Paul Biya, président du Cameroun, lequel a donné son accord à la nomination du nouveau directeur de cabinet : Kamsouloum Elhadji Hachimi.

Ces événements récents témoignent de la persistance des désaccords institutionnels et des frustrations au sein de l'Assemblée nationale camerounaise. Malgré les tentatives de dialogue et de médiation, les fissures demeurent, laissant entrevoir des défis persistants pour la résolution pacifique de ces différends internes au cœur du pouvoir législatif du pays. La nécessité d'une réconciliation durable et d'une gestion transparente et équitable demeure une priorité cruciale pour la stabilité politique du Cameroun.