Révélation faite samedi dernier lors de la réunion d’évaluation de la campagne présidée par le sultan Ibrahim Mbombo Njoya.

Booster les équipes de campagne et leur faire comprendre qu’elles ont le soutien du parti pour pouvoir rafler l’essentiel des sièges des délégués des départements mis en jeu le 6 décembre prochain dans la région de l’Ouest. Ainsi peut se résumer la visite que Jean Nkueté, Sg du Comité central et président de la Commission nationale de supervision de la campagne électorale pour le Rdpc, va effectuer dès ce mardi 01 décembre dans la région de l’Ouest.

Cette révélation a été faite samedi dernier, lors de la réunion d’évaluation à mi-parcours de la campagne du parti dans la région de l’Ouest. Cette réunion présidée par le sultan Ibrahim Mbombo Njoya, président de la Commission régionale de campagne, réunissait tous les chargés de mission départementaux, et a permis de voir ce qui a été déjà fait et les efforts à fournir pour assurer la victoire totale du parti le 6 décembre prochain.

Selon le chargé de mission régional, le Pr Chrispin Pettang, le bilan à mi-parcours est satisfaisant. « Nous sommes en train de sensibiliser et d’encadrer nos électeurs. Nous faisons des efforts d’abord pour consolider le vote des conseillers Rdpc mais aussi pour aller au-delà, puisque nous sommes en campagne électorale. Le programme du Rdpc est le meilleur et nous demandons à tous les conseillers municipaux de la région de l’Ouest de savoir que seul le Rdpc peut leur apporter ce dont ils ont envie pour améliorer leurs conditions de vie et celles des Camerounais », témoigne le chargé de mission régional.

Le Sg du Comité central du Rdpc va se rendre mardi à Foumban et Bafoussam, puis jeudi à Bafang. Le Rdpc est au coude à coude avec des partis d’opposition (UDC, PCRN et UMS) dans ces trois villes chefs-lieux de département et devra batailler pour gagner les sièges des délégués de département mis en jeu.