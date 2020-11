Une décision conjointe du Chef supérieur Bahouoc et de l´épouse du défunt contenue dans un communiqué, le Conseil de l´Ordre n'aurait pas été consulté.

Les obsèques du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Me Charles Tchakoute Patié, reportées sine die. Un report qui est intervenu contre toute attente, à 48 heures du début des hommages officiels à cette illustre personnalité, à la grande surprise des membres du Conseil de l´Ordre des avocats du Cameroun. La décision qui est conjointe, est signée par le Chef supérieur du groupement Bahouoc, sa Majesté, Roger Nkamadjou II et Madame Tchakoute Patie Clarisse, épouse du défunt. Ceci est contenu dans un communiqué fait à Douala et rendu public le 23 novembre 2020.

« Sa majesté Nkamadjou II Roger, Chef supérieur du groupement Bahouoc et Madame Madame Tchakoute Patie Clarisse, épouse de feu Me Tchakoute Patie Charles, portent à la connaissance du public, des confrères de l´illustre disparu et de l´ensemble de la famille judicaire, que le programme des obsèques de Me Tchakoute Patie Charles, initialement prévu du 26 au 28 novembre est reporté sine die. De nouvelles orientations seront données ultérieurement », peut-on lire.

Une nouvelle de report de dernière minute, qui intervient au moment où le barreau procédait aux derniers réglages dans les différentes commissions, avant le jourj prévu ce jour. Selon certaines indiscrétions que nous avons pu avoir, le Conseil de l´Ordre n´a pas été consulté encore moins associé, ce qui selon lui, est une suite logique après la prise de position du barreau, suite à la persécution des avocats. « Nous n´avons pas été associés à cette décision, et nous n´avons pas de déclaration à faire, le jour où ils feront appel à nous, nous irons. Mais il faut le dire, c´est une suite logique après la décision prise par Conseil de l´ordre du 21 novembre 2020 en signe de protestation contre la persécution des avocats », indique notre source sous anonymat.

C´est d'un commun accord avec le barreau que, par le passé, avaient arrêtée la date et les différentes articulations des obsèques du bâtonnier. L´annonce du programme avait été faite au terme de la session du conseil de l'ordre, qui s'était tenue par vidéoconférence le lundi 19 octobre 2020. A l´occasion, la bâtonnière p.i Claire Bikouna Atangana avait fait le compte rendu des concertations, tant avec la famille de feu le bâtonnier Charles Patie Tchakoute qu'avec quelques anciens bâtonniers de la ville de Douala sur les modalités d'accueil de la dépouille et des obsèques.

Décédé le 4 octobre 2020 au Havre en France des suites de maladie, la dépouille de feu le bâtonnier a été rapatriée le vendredi 23 octobre 2020 par l'aéroport international de Douala. Celle-ci avait été accueillie par les avocats à la base aérienne de ladite ville, après une mise en bière mercredi 21 octobre 2020, au funérarium du Havre Nord en présence du bâtonnier du barreau du Havre et des avocats camerounais.