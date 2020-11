Le Lion indomptable sociétaire du Dynamo Moscou lance cette année la première édition d'un festival qui porte son nom.

APRÈS UN DON DE KITS DE SANTÉ D'UNE VALEUR DE 7 000 000 FRS CFA POUR COMBATTRE COVID-19 AUX HÔPITAUX DES DISTRICTS DE BUEA ET BOJONGO, L'ATTAQUANT DES LIONS INDOMPTABLES, CLINTON NJIE LANCERA SON FESTIVAL DE FOOTBALL DE FIN D'ANNÉE EN DÉCEMBRE!

La première édition de la "Clinton Njie End Of Year Cup" se tiendra du 23 au 28 décembre à Buea, dans la région sud-ouest du Cameroun, ville natale de l'attaquant du Dynamo Moscou.



Pour l'international camerounais le but de la compétition de football est "une façon de redonner à sa communauté et aussi de célébrer la fin de l'année avec ses fans qui l'ont beaucoup soutenu dans ses hauts et ses bas.

Les organisateurs du tournoi qui sont comptés parmi les présidents de clubs locaux, des entraîneurs, d'anciens footballeurs et des journalistes sportifs sous la direction de M. Ndaze Valery, affirment qu'un total de quatre équipes de tous les quartiers qui composent la municipalité de Buea participeront à cette première édition. Les quartiers de Great Soppo, Molyko et Bonduma formeront une équipe. Buea Town et Bokwaongo formeront une autre équipe. Small Soppo, Tole, Long Street et Clerks Quarters se réuniront pour former une équipe tandis que Bomaka, Muea et Mile 16 constitueront une autre équipe.

Interrogé sur la raison de ce format, Clinton Njie a déclaré: «Ce sont tous des domaines où j'ai joué au football à mes débuts très modestes'' il poursuit en expliquant que "J'aimerai réunir mes frères après tant d'années, et surtout je voulais un tournoi tout compris avec quatre équipes. Ces quatre équipes représentent les quatre clubs professionnels que j'ai représentés et continue a représenter: dont l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, Tottenham et Dynamo Moscou ".

Les matchs se joueront à élimination directe, les gagnants se qualifiant pour la finale de la compétition.selon le règlement, les matchs pourront aller aux prolongations.

En attendant, l'inscription est gratuite pour toutes les équipes participantes. Les quatre équipes auront 20 joueurs chacune, et sans limite d'âge. Un prix en espèces de 2 000 000 FCFA sera à saisir ainsi que d'autres cadeaux d'accompagnement.

Les quatre équipes recevront des maillots par le promoteur du festival de football, M. Clinton Njie.Gagnants: 1000000 FCFA , Finalistes:500000 FCFA;3e place: 250 000 FCFA;4e place: 150 000 FCFA; Meilleur buteur: 20.000 FCFA.

Pendant ce temps, les joeurs qui remporteront le prix de l'homme du match dans chacun des quatre matchs remporteront chacun 20 000 FCFA.

PROGRAMMATION

Deux rendez-vous provisoires ont été mis à disposition par le comité d'organisation. Les derniers matches seront confirmés dans les jours à venir.

LA PROGRAMMATION PROVISOIRE!

Mercredi 23 décembre à 15 h: 1ère match

Jeudi 24 décembre à 15 h 00: deuxième match

Dimanche 27 décembre à 15h00: 13h00 3e place et 15h00 Finale.

Le tournoi se déroulera au Buea.

En attendant, ce n'est pas la première fois que Njie redonne à son peuple. Suite à l'épidémie du covid-19 plus tôt cette année, l'attaquant a fait don de kits de santé s'élevant à plus de 7 000 000 FCFA à l'hôpital régional de Buea et à l'hôpital du district de Bojongo.