Face à la crise sanitaire mondiale, les entreprises ont été dans l’obligation de se réadapter voire de se réinventer afin de rester en phase avec leurs consommateurs.

Confinés, il n’était plus question de promotion sur le lieu de vente : il fallait faire appel aux influenceurs. Le besoin s’est fait ressentir et la nécessité encore plus. C’est d’ailleurs pour cette raison que Vola Moi Consulting dans la même continuité organise les 21, 26 et 28 novembre 3 évènements importants.

Le Talk des influenceurs qui réunira influenceurs, Agences & professionnels ce 21 novembre à JABA SPACE autour d’une discussion dont le thème est Performance et Crédibilité : les mécanismes et outils pour un influenceur.

Le grand atelier du 26 novembre, rassemblera des professionnels du digital. L’enjeu ? Apporter à l’internaute lambda des outils et des Tips concrets pour utiliser les médias sociaux à bon escient.

La conférence du Blog Talk Show viendra finalement dans la même les contours de collaboration entre les marques et les influenceurs d’où le thème “La place du Marketing d’influence dans la stratégie des marques locales”. Il sera exactement 09H ce 28 novembre dans les locaux Jaba Space lorsque les échanges démarreront. Un panel diversifié constitué à la fois d’influenceurs, d’entreprises et de professionnels. Discuter de fond en comble des problématiques liées au recrutement voire au partenariat avec les influenceurs en général tel est l’enjeu de cet évènement. Comment ça marche ? Quel influenceur pour quels types de collaboration ? Et bien d’autres encore.

La participation a cet événement se fera sur invitation uniquement. Pass :5000f

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site www.blogtalkshow.cm