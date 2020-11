À l'occasion de l'édition 2020 de la journée Ecobank, c'est en partenariat avec l'Alliance sur les MNT que la banque s'est engagée à sensibiliser sur l'ampleur et l'urgence des maladies non transmissibles.

Après l'édition précédente où la banque Ecobank s'était résolue à soutenir la prévention contre le cancer, c'est le diabète qui a été choisi pour l'édition 2020 des journées Ecobank.il faut dire que le diabète est une maladie silencieuse qui fait des victimes autant au Cameroun qu'en Afrique . Pour ce qui est de ses activités de 2020, Ecobank Cameroun a choisi de se focaliser sur une campagne de sensibilisation sur le diabète, de faire une campagne gratuite de dépistage, et de faire des dons à certaines structures sanitaires.

A cet effet donc, 4 villes ont été choisies par la banque, pour permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cette campagne gratuite de sensibilisation et dépistage. Le choix de ces villes s'explique par le fait qu’Ecobank Cameroun a pensé qu’il était judicieux que cette campagne ne se limite pas seulement aux populations des grandes métropoles telles que Douala et Yaoundé, mais aussi à celle d’autres villes comme Buea et Bafoussam.

Les points de dépistage étaient dans les agences Ecobank de Douala – Mboppi, Douala – Nkoulouloun,Yaoundé – Hippodrome, Bafoussam et Buea.Telle est la philosophie de l'Administrateur Directeur Général d'Ecobank Cameroun, Mme Gwendoline ABUNAW, qui a fait savoir à la rédaction que la campagne de dépistage gratuite a enregistré la participation de milliers de personnes, et la banque est heureuse d'avoir permis aux populations de toutes les couches sociales d’en bénéficier et en particulier les couches plus défavorisées de notre société. C'est l’apport de l’institution pour accompagner les populations vers l'accomplissement d’un mode de vie sain.

Ceci fait également partie de la politique Responsabilité Sociétale des Entreprises –RSE d’Ecobank, démontrant une fois de plus son engagement en tant qu’entreprise citoyenne.Aussi, pour cette Journée Ecobank 2020, un don de matériel a été remis à l’Hôpital Général de Douala pour les soutenir dans la lutte contre le diabète qui fait des ravages en Afrique. Ceci fait partie de la série d'actions menées par la Banque Panafricaine dans la lutte contre les maladies non transmissibles au Cameroun Chaque année, durant la Journée Ecobank, la Banque Panafricaine s’engage encore plus dans l'éducation, la sensibilisation de la communauté et de son personnel.