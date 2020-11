Douala, le 9 novembre 2020 – Le Think Do Tank The Okwelians lance la première édition de The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders (OFYCL), programme annuel d’excellence destiné aux jeunes leaders Camerounaises et Camerounais de moins de 30 ans. L’appel à candidatures sera ouvert du 9 novembre au 12 décembre 2020 inclus.

The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders s’adresse aux jeunes talents issus de tous horizons sociaux, géographiques et professionnels et surtout engagés dans la réflexion et l’action pour la transformation du Cameroun.

Chaque année, le programme rassemblera 20 jeunes Camerounaises et Camerounais résidants dans les 10 régions du Cameroun ainsi que de la diaspora et répondant aux critères d’éligibilité suivants : être citoyen ou originaire du Cameroun, être âgé(e) de 21 à 30 ans révolus (au 9 novembre 2020), être bilingue français et/ou anglais, et ayant fait preuve d’excellence dans les secteurs privé ou public. Un jury indépendant composé de personnalités reconnues assurera la sélection des candidats.

Dans le cadre du programme et à travers un parcours s'étendant sur une période de sept mois d'avril à octobre 2021, les jeunes leaders sélectionnés participeront à divers séminaires, ateliers, masterclasses et ted-liketalks, des conférences sur l’éthique, l’innovation, le leadership, et la culture ainsi que des rencontres avec des personnalités inspirantes et des hauts dirigeants des secteurs public et privé.

“La transformation imminente de notre pays ne se fera pas sans des leaders éthiques et innovants capables de la penser et la mettre en œuvre durablement. Ainsi, la vocation du programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonians Leaders est de rassembler celles et ceux qui feront le Cameroun de demain et de leur donner les outils pour bâtir ensemble un Cameroun fier, prospère et solidaire.” rappelle Jacques Jonathan Nyemb, Président de The Okwelians.Les candidatures sont ouvertes en ligne du 9 novembre au 12 décembre 2020 minuit (WAT), à partir du lien

https://www.theokwelians.com/the-engagement-hub /.

À propos de The Okwelians

Fondé en février 2020, The Okwelians est un Think Do Tank réunissant plus de 125 Camerounaises et Camerounais, répartis sur quatre continents et désireux de promouvoir par le leadership éthique, une culture d’innovation sociale au Cameroun.

Parrainé par des personnalités de premier plan telles que Jean-Louis Roy, Pierre de Gaëtan Njikam, Jean-Louis Atangana Amougou, Michel-Cyr Djiena Wembou, Abakar Ahamat, Mareme Malong ou encore Liz Agbor Tabi, The Okwelians a publié en septembre dernier une Etude inaugurale portant Perspectives sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun.

En octobre dernier, et aux côtés du 1er Vice-Président du Sénat, SM Aboubakary Abdoulaye, The Okwelians lançait à Rey Bouba son initiative The Okwelians s’engage pour les Villes, en faveur de la promotion de villes camerounaises durables.

The Okwelians est basé à Douala (Cameroun) et dispose d’une représentation à Paris (France).

Pour plus d’informations, visitez le site www.theokwelians.com

Contact : team@theokwelians.com

+237 658 32 32 55