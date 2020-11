Le Bureau national du MPDR annonce une importante rencontre au sommet entre le MPDR (Mouvement populaire pour le Dialogue et la Réconciliation) et le SDF (Social Democratic Front) le lundi 09 Novembre 2020 à 12hs30, en la résidence du Chairman Ni John Fru Ndi sise à Soa, à côté de la base SATOM.

La rencontre sera placée sous le signe de la quête de dialogue et de la réconciliation au Cameroun. En outre, les deux parties échangeront sur les préoccupations majeures de notre pays, et particulièrement sur les préoccupations de l’heure.

Par ailleurs, compte tenu de la riche et exceptionnelle expérience du SDF, premier parti historique de l’opposition depuis le retour du multipartisme, et surtout de la sagesse exceptionnelle avérée du Chairman dont le rôle, la place et l’influence sur la scène politique nationale sont inégalables, il s’agira de fait, pour le MPDR, de s’instruire de ces atouts, et de bénéficier de précieux conseils pour le succès de son déploiement effectif sur le terrain, ainsi que pour la réussite de sa maturité.

L’ensemble de la presse en toutes ses composantes et variantes techniques et logistiques, est cordialement invité. Le regroupement pour le départ en cortège aura lieu à l’esplanade du stade Omnisport, face supermarché et place Saint José. Un car sera disponible à 11hs, pour le décollage effectif à 11hs30./.

Yaoundé, le 08 Novembre 2020

Le Président, Médiateur Universel