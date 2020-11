La cérémonie de lancement de la grande campagne de communication institutionnelle et de vulgarisation des produits d'AREA ASSURANCES a eu lieu ce 3 novembre 2020 au Hilton hôtel de Yaoundé en présence du top management de cette compagnie, les actionnaires-partenaires, ses clients et une bonne brochette des hommes de médias.

La belle aventure d'AREA ASSURANCES est lancée en 2007 par un groupe d'hommes d'affaires visionnaires camerounais à la tête monsieur Simon NINGAHI. Très vite la compagnie est accablée, chancelante mais ne meurt pas. C'est alors que parut une lueur d'espoir, la compagnie se remet sur une posture nouvelle, émergente et commence à battre les records.

Avec sa stratégie marketing basée sur un concept" Respect de la Parole Donnée" l'assureur de référence au Cameroun a placé l'assuré au cœur de sa priorité. Parmi ses produits assurantiels, l'assurance santé à travers une carte révolutionnaire d'accès direct aux soins. Avec cette carte QRCODE, le client est pris en charge dans les formations partenaires immédiatement, AREA ASSURANCES dit être la seule compagnie qui a développé cette nouvelle technologie. L'Assurance multirisques, en cas de sinistre, Area répond rapidement, le vol, les phénomènes naturels tels que les inondations, les incendies sont immédiatement indemnisés. Les PME peuvent désormais compter sur un allié sûr, la Caution de soumission est délivrée à moins de 24 heures sauf pour des cas particuliers. Les Petites et moyennes entreprises qui croupissent sous le joug de l'absence de la caution de marché n'auront plus de soucis à se faire.

Sur quelques interviews recueillies

" 13 ans d'existence, nous avons connu beaucoup de difficultés au départ, environnement concurrentiel, mais au bout de l'effort on finit par vaincre. Nous avons tenu à nos engagements par des actes, 14 milliards de sinistres soit un milliard par an, C'est grâce aux clients que nous avons tenu bon et nous avons imposé notre marque le respect de la parole donnée" PCA Martin NGOUCHET

"Face aux risques de la vie qui nous protège ? C'est Area assurances, votre assureur de confiance. Notre mission est de placer l'assuré au centre de nos préoccupations quotidiennes en lui proposant des garanties efficaces et en respectant dans les délais la parole donnée en cas de survenance d'un sinistre." Directeur Général : Jacob SINDZE »

"J'ai travaillé par le passé avec certaines compagnies d'assurances que je ne vais pas citer ici. C'était la déception. Mais depuis que je suis partenaire d'AREA ASSURANCES, je n'ai plus de maux de tête et mes clients ne plaignent plus, je conseille aux autres pharmacies de faire comme moi." Docteur BOUDA JARA.

« Area assurance c'est le respect de la parole donnée, la spontanéité et la proximité. Nous sommes l'assureur de confiance » Directeur Commercial Mme DAKAM

En 13 ans d'existence, la compagnie AREA ASSURANCES a développé une gamme de produits assurantiels imbattables, c’est l'assureur présent dans les dix régions avec une équipe de 63 équipes dirigées par son Directeur Général Jacob SINDZE.