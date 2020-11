On le sait, les camerounais de la diaspora n'ont pas la vie facile en France ou ailleurs. On sait qu'ils ont presque tous des problèmes pour se loger, se former, manger, travailler... Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils ont des vrais problèmes pour avoir une ...petite sur place. Pire, il se dit qu'il ne leur est même pas aisé de "tirer un coup normal" de temps en temps.

Au départ de Douala, Yaoundé ou Nkongsamba, nos frères se jurent ne plus toucher aux camerounaises dont ils pensent avoir fait le tour ou se plaignent de leur goût prononcé pour le matériel.. Du coup conquérir une fille "blanche" reste l'objectif. Sauf que les conditions, dispositions et modalités sont totalement différentes de celles jusque là vécues.

Entre le long rite pour la drague, les suspicions marquées des européennes envers les africains (maladie ou recherche de papier), la montée de la xénophobie, les chances sont de plus en plus minces.

Aller à Pigalle en France ou à la Gare du Nord en Belgique, voire la Square Brigette à Manchester en Grande Bretagne....n'est pas à la portée de leur bourse. Même les chinoises dont les prix sont plus abordables rechignent à accepter un camer car soupçonné de porter une énorme ...protubérance.

Les plus humbles qui veulent revenir vers les soeurs du pays se voient opposer une fin de non recevoir. En effet les filles camerounaises en Europe ne veulent pas non plus sous aucun prétexte avoir encore à faire aux camer à qui elles reprochent leur manque de romantisme et le peu d'attention dont ils font preuve.

Du coup, pour éviter que la semence de leur remonte au cerveau, les camerounais de la diaspora seraient de véritables adeptes de la m..... Rien de surprenant donc qu'au réveil de leur nuit solitaire on trouve que la literie est souvent toujours ...mouillée.

Vous avez dit que c'est fort sur les gars de la diaspora ? Nous on remarque seulement que même après 20 ans en Europe, c'est toujours au village qu'ils viennent chercher et trouver leur femme...

