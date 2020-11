En 1987 Philippe Bouvard écrit : Un intellectuel qui ne pèse pas de ses compétences pour aider les opprimés n'est pas utile à la société.

Jean-Emmanuel Pondi est un intellectuel camerounais de renommée internationale, Il est le premier africain à avoir publié un livre sur Barack Obama, professeur émérite, il est l'un des intellectuels les plus brillants du continent africain. Il est spécialiste des relations Internationales africaines; des organisations Internationales; de la diplomatie; de l'analyse stratégique, et de la théorie des Relations Internationales.

Il est ce type d'homme qui a la possibilité de frapper à toutes les portes, très fort dans son domaine de compétence mais absent sur tout ce qui concerne la situation politique de son pays le Cameroun.

Il a enseigné dans les plus grandes universités du monde (USA, Grande Bretagne, France, Suisse, Autriche etc...) et a former plusieurs grands diplomates en fonction aujourd'hui dans les plus grandes organisations internationales dont la parole pèse énormément pour la résolution des crises politiques graves dans le monde.

Il a plus de 50 articles publiés dans des revues spécialisées en relations internationales et en analyse stratégique, en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis

Des ouvrages sur les crises africaines parmis lesquels

Comprendre la crise Algérienne, Yaoundé, Les Editions du CRAC (Club de Recherche et d’Action Culturelle), collection "Débats" , 1995, 31 pages;

Du Zaïre au Congo Démocratique: Les fondements de la crise, Yaoundé, les Editions du CRAC, collection "Comprendre", 1997, 42 pages ;

Mais aucun ouvrage sur la situation politique camerounaise, en 1994 il fera des conférences et des exposés sur le génocide Rwandais en qualité d'expert sur les génocides et les guerres asymétriques.

On se demande bien pourquoi son expertise dans tous ces domaines n'est pas mise à contribution pour toutes les crises que le Cameroun connaît, (crise socio politique, économique, anglophone, et boko Haram.)

Pourquoi ailleurs il apporte son expertise et dans son pays le Cameroun il ne le fait pas ?