GLOTELHO Cameroun, un arc-en-ciel de compétences technologiques innovantes 100% camerounais qui repositionne l’achat et la vente en ligne au Cameroun.

Au bout de vingt (20) ans GLOTELHO s’est bâtie une expertise de grande envergure pour devenir une marque de référence au Cameroun dans les secteurs du Service Après Vente (SAV), de la Technologie, de la Vente Corporate et depuis bientôt deux (2) ans dans le E-commerce.

Avec à son actif, plus de deux (200) cents employés, l’entreprise se maintient à un niveau de leadership sans pareil, qui se traduit par sa résilience, sa capacité d’adaptation et sa quête perpétuelle de l’innovation.

Depuis la fermeture des géants du E-commerce au Cameroun notamment Jumia et Afrimarket, Glotelho.cm se positionne comme le nouveau leader de la vente en ligne distançant de loin ses concurrents de + 1000 places (des sites les plus visités au Cameroun) selon Alexa, faisant ainsi de lui le numéro 1 dans le secteur du E-commerce.Glotelho confirme davantage sa maturité et son leadership sur le segment e-commerce avec des centaines de marques et +15 000 produits référencés sur sa plateforme avec un catalogue diversifié renfermant des catégories telles que Electroniques, Electroménagers, Informatiques, Téléphones et Tablettes, Supermarché, Mode Homme et Femme, Beauté et Santé, Maison et Bureau, Réseaux, Sécurité et Télécoms, Made in Cameroun).

En plus de fournir des produits/services de qualité, Glotelho.cm reste la seule plateforme de vente en ligne dotée d’un service après vente agréé, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et leur attachement à la marque. De ce fait, pour pallier spécifiquement aux problèmes liés à l'usage des smartphones après un achat effectué dans son réseau, GLOTELHO a récemment mis en place le programme ''Garantie Sûr Sûr'', lequel consiste à offrir à tous les clients du rayon Téléphonie, une garantie tout risque valable 12 mois, sur les smartphones achetés sur glotelho.cm ou dans leurs showrooms (Douala et Yaoundé).''Glotelho e-commerce s’est donné pour mission de mettre son expertise au service de sa clientèle en explorant le marché pour sélectionner des produits/services qui apportent un réel avantage aux consommateurs, laissant ainsi un monde meilleur.

Notre challenge sur les délais de livraison sera de réduire le high score qui est de 29 minutes dans les villes de Douala et Yaoundé, et à partir de 24h dans les autres villes. Par ailleurs, le paiement se fait en cash à la livraison ou par paiement électronique (Orange et MTN Mobile Money).'' - Pierre-Stéphane ADO, Directeur E-commerce GLOTELHO.

C'est sans doute fort de ces atouts que, GLOTELHO tire toute sa notoriété et son leadership.

Pour cette fin d'année du 16 novembre au 06 décembre 2020, Glotelho E-commerce se démarquera à nouveau avec l'une des plus grandes promos annuelle, dénommée "Crazy Black Friday'' Tous les adeptes de Téléphonie , Electroménager , Informatique , Mode, Supermarché, Réseaux, Sécurité et Télécoms, Made in Cameroun seront servis avec des promotions jusqu'à 70% de réduction dans un spectre d’animation commerciale comme elle sait le faire: des crazy hours (vente promotionnelle de très courte durée) ,des chasses au trésor (jeu ludique qui consiste à trouver un cadeau « trésor » dissimulé sur le site), des produits mystères (mise en avant d’un article à «prix de ouf» dans une catégorie différente avec un stock limité) et pour la première fois au Cameroun sur un site de E-commerce une vente aux enchères en live (direct) sur son site glotelho.cm.

Ce site 100% camerounais qui se distingue de tous, mérite grandement la confiance de tous ses clients et partenaires en nous faisant réellement croire que l’ère de l’économie numérique fait ses preuves en Afrique et au Cameroun en particulier.

Achetez et souriez sur glotelho.cm , faites vous livrer à partir de 29 minutes chez vous ou retirez gratuitement dans l'une de leurs agences à Douala et à Yaoundé.

Agences à Douala:

- Direction e-commerce, Rue Drouot Akwa, à côté de la Direction Générale MTN.

- Akwa-Soudanaise, 1er étage Pharmacie du CENTRE

- Centre Commercial ATRIUM (SPAR)

Agences à Yaoundé:

- Agence de Ville (Face Ministère de la communication à côté de DHL