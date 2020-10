Une forte délégation des Cimenteries du Cameroun s’est déployée à Yaoundé au cours de pour la cérémonie de remise, qui a eu lieu au Ministère de la Santé publique, en présence du ministre Malaouda Manaouda Malachie.

Le 27 octobre 2020, La société Les Cimenteries du Cameroun (Cimencam) a procédé à la remise solennelle d’un don de matériels médicaux au Ministère de la Santé Publique dans le cadre dans le cadre de la participation au fonds spécial de solidarité contre la covid-19 lancé par le gouvernement en Mars 2020. Engagée depuis longtemps dans la lutte contre la pandémie, après Douala, Nomayos, Figuil, et les autres localités ou elle est installée, voici Yaoundé. Pour le professeur Pierre Moukoko Mbonjo, Président du Conseil d’Administration des Cimenteries du Cameroun, qui conduisait la délégation, il s’agit d’un acte citoyen qui répond aux prescriptions du chef de l’Etat dans la lutte contre la covid-19.

A l’occasion, Cimencam s’est déployée, en mettant les petits plats dans les grands. Un Camion plein de matériels médicaux Pour pour répondre aux objectifs de cette société : venir au secours des communautés.

Le ministre qui était entouré de ses conseillers a eu les mots pour apprécier ce geste qu’il a lui également qualifié de citoyen, pour lancer un message. Il faut dire que le don de Cimencam arrive à bon escient parce que « la covid-19 n’est pas fini. Le gouvernement prend des dispositions par pour parer à une éventuelle nouvelle contamination, compte tenu de la flambée de la maladie qu’on observe chez les pays amis ». Pour y parvenir, le ministre a entrepris d’augmenter la capacité de réanimation dans les hôpitaux de l’hôpital central de Yaoundé et de l’hôpital Laquintinie de Douala. Les lits de réanimation offerts par Cimencam sont de ce fait les bienvenus.

Ce don estimé à 100 millions de FCFA s’inscrit dans le volet santé de l’engagement sociétal de Cimencam. Il est composé de Kits de dépistage, de masques chirurgicaux, des lits de réanimation, des respirateurs et autres.

A Cimencam, on affirme que « le but est d’appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte à travers le renforcement des capacités sanitaires ». Bien plus, dans le cadre de la sa responsabilité sociétale, de l’entreprise, mène de nombreuses actions au profit du bien être des communautés, En en s’inspirant du plan 2030 de Lafargeholcim et le fond d’autonomisation Cimencam. On peut citer les écoles et de nombreux centre de santé sur toute l’étendue du territoire national, la collecte des emballages plastiques pour la fabrication des pavés écologiques, la sensibilisation des jeunes aux dangers et les moyens de prévention du VIH/SIDA…