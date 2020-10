Dévoilées officiellement au grand public ce mois de septembre, la Ps5 et la Xbox Séries vont révolutionner le monde des jeux vidéo. Les deux rivaux Sony et Microsoft mettront en même temps sur le marché leur bijou de dernière génération pendant les fêtes de noël. Cependant certains gros revendeurs annoncent déjà de grosses ruptures de stocks avec de nombreuses précommandes en ligne.

La sortie de ces deux nouvelles consoles de salon sera aussi accompagnée par des nouveautés de jeux vidéo qui sont aussi disponibles en précommande. Nous avons visité pour vous certains sites revendeurs de cdkeys afin de vous proposer une liste de jeux vidéo Ps5 et Xbox Séries dont les ventes en précommande ont atteint des chiffres record.

Top 5 des meilleurs jeux vidéo Ps5 déjà disponibles ou en précommande actuellement





En tête de notre classement, Far Cry 6, explose déjà les records.

Ubisoft revient encore en puissance avec le sixième épisode de Far Cry dont la bande annonce comptabilise à ce jours de millions de vues. Yara, le personnage dont vous incarnez doit se faire aider par des guérilleros d’un petit village au Mexique afin de tenter de renverser un dictateur sanguinaire et autoritaire en la personne de Anto Castillo. Ubisoft propose un bonus de précommande aux gamers composé du pack Libertad, qui inclut une tenue pour Chorizo et l'arme mortelle "Discos Locos". Notez que pour accéder au mode multijoueur il vous faudra prévoir une pass pour les plateformes sur lesquelles vous y jouerez, mais il est possible d’obtenir des abonnement xbox live pas cher et de même pour les cartes PSN.





Fifa 21 avec Kylian Mbappe en vedette occupe la seconde place.

Avec un mode carrière totalement amélioré et la possibilité de personnaliser son calendrier de compétition, Electronics Arts enregistre déjà des milliers de préventes à travers toute l’Europe. Il faudra souligner que EA SPORTS a beaucoup tenu compte des critiques des joueurs de la Fifa 20 et a améliorer la jouabilité de la Fifa 21 (un nouveau système de dribble fin, une meilleure analyse du temps et de l’espace et un mode Ultimate Team recréé avec des tonnes de mises à jour). Bref Electronics Arts offre aux joueurs de superbes contenus en précommande.

Le jeu est actuellement proposé par le site Cdkeybay pour moin de 49€ sur Playstation, 41€ pour Xbox et seulement 32€ pour la version PC disponible sur Steam et Origin.

Assassin’s Creed : Valhalla en occupe la troisième place

Après une année d’absence, l’éditeur français Ubisoft revient avec l’épisode Valhalla de la saga Assassin’s Creed. Revivez l’époque des Vikings et partez à la conquête sanglante des terres de la grande Bretagne. L'Édition Limitée de Assassin’s Creed : Valhalla offre aux joueurs un système de combat viscéral et la possibilité d’agrandir votre colonie.

Watch Dogs: Légion en quatrième place.

Ubisoft revient et dévoile le troisième volet de la série Watch Dogs intitulé Légion. Après Chicago et San Francesco, incarnez une ou plusieurs personnages et tentez d’infiltrer le système informatique de la ville de Londres. Ubisoft vous offre en précommande du jeu vidéo le Pack Golden King, qui inclut un masque ainsi qu'une apparence dorée pour vos armes et véhicules.

Call Of Duty Black Ops : Cold War ferme la marche

Toujours fidèle au rendez-vous, la saga Call Of Duty des studios Activision est de retour avec un nouvel opus titré Cold War de la série Black Ops. Le scénario se déroule dans les années 80 en pleine guerre froide où Ronald Reagan, Président des Etats Unis, doit mener ses troupes à la victoire finale contre l’armée vietnamienne. Pour les premières précommandes en ligne de Call Of Duty Black Ops : Cold War Edition Ultimate, un pack Terre, Mer et Air en bonus.

Top 5 des meilleurs jeux vidéo Xbox Séries disponibles en précommande actuellement

The Falconeer Dayone Edition, les studios Just For Game en pole position

Volez à travers les cieux sur aux commandes d’un gigantesque aigle de combat et abattez tous vos ennemis. The Falconer Day One Edition vous plongera dans des combats féeriques et des quêtes enchantés en faisant prévue de dextérité et d’agilité aux combats aériens. Sortie prévue le 10 novembre.

En seconde position, Gotham Knights pour annoncer la mort de Batman.

C’est donc connu Gotham Knights va prendre la relève de Batman Arkham. Ainsi Bruce Wayne confie la survie et la protection de Gotham City à la nouvelle génération de héros déjà connus dans les précédents épisodes. Robin, Nightwing, Redhood et Batgirl vont désormais s’unir afin de contrecarrer toutes les attaques des malfrats. La sortie de Gotham Knights est prévue en fin décembre.

NBA 2K21 Next Génération, la NBA en troisième place.

Avec des fonctionnalités totalement révisées et un gameplay amélioré, le jeu de basketball américain NBA 2K21 Next Génération est classé parmi les meilleurs jeux au monde. Les studios 2K Sports ont dépassé leurs limites offrant un graphisme purement réaliste et des modes de jeu ultra compétitifs. Plongez dans le monde de la NBA et battez tous les records. NBA 2K21 Next Génération sera disponible à partir du 10 novembre et pourra être précommandé avec l'Édition Mamba Forever.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum, la trilogie fantastique remonte à la quatrième place.

Adapté de la trilogie le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux : Gollum vous replonge dans l’univers du film recréé par les studios Daedalic Entertainment. Gollum, toujours en quête de son précieux, se trouve prisonnier dans la grotte de Barad-Dur et devra employer tous les moyens pour s’en échapper. Sortie prévue le 31 décembre 2020.

Dynasty Warriors 9 Empires, le jeu d’action et de combat terminé notre top 5

Exclusivement sur la Xbox Séries, Dynasty Warriors 9 Empires revient avec des combats encore plus effrénés et des conquêtes aussi sanglantes les unes que les autres. La scène se déroule au cœur de la Chine antique, gagnez des batailles en tant qu’officier et devenez un grand empereur en succédant les conquêtes. Avec plus de 90 héros emblématiques des trois royaumes et de décors ultra améliorés, Dynasty Warriors 9 Empires ravira les amateurs de jeu de stratégie. Sortie prévue le 31 décembre 2020