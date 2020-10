Les îles du trapèze des Mascareignes se trouvent au sud-ouest de l’océan Indien. Ces îles ont pratiquement préservé leurs patrimoines naturels faisant d’elles, des endroits idéals pour des vacances inoubliables. Voici une description des richesses des îles formant le fameux trapèze.

L’île Maurice et l’île de la Réunion

L’île Maurice a une superficie de 2,040 km2 et il y règne une parfaite harmonie entre ces habitants venant de divers pays. Son économie se retrouve parmi les plus prospères de l’Afrique avec ses plantations de thé et champs de cannes à sucre. Vous admirerez ses plages, récifs, montagnes, lacs et vous prendrez du plaisir à vous promener sous ses végétaux endémiques dans le Jardin Botanique SSR.

L’île de la Réunion avec sa superficie de 2512 km2 vous émerveillera avec ses différents pics, pitons et cirques notamment le cirque de Salazie. Cette île abrite le Piton des Neiges, le point culminant du TRAPEZE DES MASCAREIGNES avec ses 3070 mètres d’altitude. Elle est pleine d’histoire, mais l’on retiendra essentiellement qu’elle porte ce nom depuis 1973.

Madagascar et les îles Seychelles

Au Madagascar, vous vous retrouverez au milieu de paysages variés les uns aussi beaux que les autres avec des plages, des cirques, des lagons. Au sud de l’archipel, vous découvrirez l’une des plus magnifiques barrières de corail au monde. Madagascar est aussi grand que la France avec une morphologie semblable à celle de la Corse. Vous apprécierez sa faune grâce à la colonie de lémuriens.

Les îles Seychelles ont un sous-sol granitique et les visiteurs seront plongés dans un climat doux toute l’année. Dans ses eaux nagent plus de 800 espèces exotiques. C’est un cadre idéal pour ceux qui désirent passer des vacances dans le calme et la tranquillité.

Les îles Mayotte et Comores

Les îles Mayotte ont une superficie de 374 km2 avec un climat tropical humide. Ses plages ont des sables noirs, volcaniques, mais vous y découvrirez aussi certaines plages aux sables blancs comme celles des îles Comores. En vous plongeant dans ses eaux, vous resterez sans voix devant la multitude d’espèces colorées. Son lagon a une richesse éblouissante.

Tout comme ces îles, les Comores sont aussi un archipel volcanique. Ici, retenez que le volcan Karthala est toujours actif sur le Grand Comore. Pour mieux découvrir de cette île, vous n’avez qu’à vous rendre dans le Musée de Moroni.