L’audience pour l’affaire suscitée concernant l’annulation de la décision de l’assistance judiciaire obtenue par Sitrafer et Sieur Jacques BIMAI, et attaquée par Camrail et ses conseils, a eu lieu le 06 Octobre 2020.

Après des plaidoiries des parties en conflit, l’affaire a été renvoyée au 03 Novembre 2020 pour mise en délibéré par le Juge, Président de la Commission d’Assistance Judiciaire.

Il faut rappeler, que l’affaire au pénal concernant le faux et usage de faux ainsi que les déclarations mensongères de Camrail, ses conseils et bien d’autres personnes, va connaître une accélération les prochains jours, avec le début des auditions par le Juge d’Instruction.

Quant au procès au civil devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, relatif à la réparation du préjudice subi par Sitrafer et Sieur Jacques BIMAI à cause des manœuvres de Camrail du groupe Bolloré, la dernière audience s’est tenue le 28 Septembre dernier devant un nouveau collège de trois juges, conséquence du nouveau mouvement des magistrats. La cause a été renvoyée au 26 Octobre 2020 pour observations des demandeurs (Sitrafer et Sieur Jacques BIMAI) à la suite des écritures produites par les conseils de Camrail, alors que ceux de Sitrafer et Sieur Jacques BIMAI ont sollicité un renvoi pour répliques éventuelles et débats.

Affaires à suivre.