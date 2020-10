Dans un extrait audio, diffusée sur les réseaux sociaux, l’homme politique donne de ses nouvelles.

Alors que des rumeurs annonçaient qu’il se trouve désormais hors du pays pour suivre des soins. Depuis les manifestations pacifiques du 22 septembre 2020, plusieurs initiateurs de ces marches anti-Biya sont activement recherchés par les services de sécurité.

Parmi les personnes recherchées, Albert Ndzongang, le conseiller spécial de Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

Dans un extrait audio, diffusée sur les réseaux sociaux, l’homme politique donne de ses nouvelles. Alors que des rumeurs annonçaient qu’il se trouve désormais hors du pays pour suivre des soins. « Bonjour à tous les combattants, bon- jour au peuple de la liberté. Je suis votre frère Albert Ndzongang. J’ai eu beaucoup de blessures le 22 (septembre 2020). Etant recherché, je me suis replié pour préparer les prochains évènements. Restez mobilisés. Je suis au Cameroun et je ne peux pas quitter le pays tant que notre président élu est encerclé et tant que nos frères sont en prison », a rassuré l’acteur politique.

Pour le moment, Albert Ndzongang se refu-se de sortir de sa cachette. « Je ne me livre pas à eux parce que ça m’empêcherai de préparer la suite ; je ne suis pas physi- quement prêt pour les affronter mainte- nant mais soyez rassurés, je suis là. Je serai là et je serai toujours là avec vous jusqu’à ce que notre pays soit libéré. Jusqu’à ce qu’il ait la prospérité pour tous et avec tous les camerounais », conclut-il