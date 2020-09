Il s´en est allé des suites de maladie à l´hôpital général de Yaoundé hier, 29 septembre.

Le général de division de la deuxième section, Simon Pierre Dangafounangsou, a définitivement rangé son arme. L´officier général s´en est allé pour l´éternité après une longue maladie. Admis pour des soins à l´hôpital général de Yaoundé, la mort a finalement eu raison de lui hier, mardi 29 septembre 2020. La longue et riche carrière de ce vaillant officier, démarre en 1963, lui qui est issu de la promotion baptisée « Réunification » de l´ex- Ecole militaire interarmées du Cameroun (Emiac), aujourd´hui Emia.

Simon Pierre Dangafoungsou par ses états de services à la gendarmerie nationale, sera récompensé par le Chef de l´Etat. Promu général de division le 11 mars 2011, c´est le 25 septembre 2001 qu´il passe au grade de général de brigade puis Colonel, le 1er juillet 1994. Il assumait les fonctions de commandant de la première région de gendarmerie, avant son admission pour la seconde section par décret présidentiel du 29 juin 2017, pour la 2e section.

Elève officier de réserve, il est recruté le 1er avril 1960, dans le contingent constitué de 60 élèves sous-officiers baptisée Indépendance. Par la suite, seuls 40 parmi lesquels l´aspirant Simon Pierre Dangafoungsou, seront retenus pour la 2e cuvée le 1er octobre 1961. Né vers 1944 à Pouss dans le département du Mayo-Danay, région de l´Extrême-Nord, l´homme qui s´en est allé, a marqué son temps, en laissant une oeuvre pour les générations futures.

Le général est auteur de l´ouvrage intitulé « Carrière d´un soldat de la loi », dans lequel l´officier supérieur fait des confidences. Le livre retrace sa longue carrière ; une riche expérience. Il parle de la naissance d´une vocation, la naissance de l´armée et du Cameroun indépendant. Homme réservé et fervent croyant de l´Epc Nlongkak où il était ancien d´église. Il laisse une veuve, des enfants et des petits-fils.