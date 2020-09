Le président directeur général de Wisdom international vient de recevoir le prix d'excellence mageriale du collectif des journalistes d'investigation.

Aux âmes bien nées , la valeur n'attend pas le nombre d'années. Aux vaillants soldats, la patrie reconnaissante.

Ces deux maxines à elles seules peuvent résumer le choix porté sur Me sylvestre Magloire Tamo pour être celui là qui a reçu la plus grande note de la part du jury du collectif des journalistes d'investigation et qui a reçu ce prix d'excellence managériale dans la catégorie de l'entrepreneuriat et des affaires.

C'est un homme plutôt discret qui a reçu lors d'une cérémonie à la hauteur de l'événement des mains de Sylvain Tah le président du collectif des journalistes d'investigation son prix. :<<Nous avons soumis plusieurs candidatures au jury et le choix porter sur Mr Sylvestre Magloire Tamo s’imposait pour plusieur raisons, notamment l’innovation dans l’entrepreneuriat, la régularité des salaires et du non départ en congés techniques de tous les employés durant la période de la Covid-19, l’écoute et la gestion participative…Etc.Nous sommes à près de 10 ans de notre collectif, et jusqu’ici aucun de nos choix dans la remise de prix aux personnalités, n’a été contester et nous en sommes fière>>. Ajoutera le président Sylvain Tah au moment de lui remettre son prix.

Il faut noter que Sylvestre Magloire Tamo est un éminent juriste qui en plus de dette casquette a pu s'insérer dans l'univers très compliqué de l'entrepreneuriat en mettant sur pieds wisdom international son entreprise qui bat tout les records de précocité en un an d'existence seulement

A propos de son entreprise Wisdom international, Sylvestre Magloire Tamo déclare ''Ayant observé l'évolution du monde des affaires, es comportements , des mentalités et des jeunes entrepreneurs,nous avons constaté que les peuples africains en général et la jeunesse en particulier manquent de repère. Beaucoup rêvent d'un emploi salarié dans la fonction publique ou dans le secteur privé en pensant y trouver plus de sécurité[...] C'est fort de ces constats que Wisdom international a été créé en 2019 ave pour objectif d'accompagner les individus a découvrir leurs talents pour mieux se réaliser, prodiguer des conseils juridiques, fiscaux et marketing aux entreprises dans le but d'améliorer leurs performances et leur notoriété mais aussi faciliter le procédures d'acquisition foncière et Immobilière.''

En recevant ce prix d'excellence managériale du collectif des journalistes d'investigation, Sylvestre Magloire Tamo entre dans le cercle très fermé et très huppé des lauréats de ce prix. Avant ce dernier, plus de 17 membres du gouvernement (ministres encore en fonction) et une belle brochette de diplomates ont reçu ce prix . Ce qui mets ce dernier au même rang que ses illustres prédécesseurs.

Un prix qui tombe comme une invite a plus d'efforts pour pouvoir se placer en lice pour la prochaine édition de ce prix quand on sait sa volonté de grandir et de faire grandir ses activités.