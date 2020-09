Dans cette correspondance en français et en anglais, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en abrégé MRC, Maurice KAMTO félicite et salue tous ceux qui ont pris part à la marche pacifique du 22 septembre 2020 , une marche initiée par ses soins le 24 août 2020 visant à réclamer le départ de Paul BIYA.

Maurice KAMTO a également salué la détermination et le courage des populations qui ont bravé la peur et les intimidations pour exprimer leur désaccord sur la mauvaise gestion des affaires du pays. Il a profité pour affirmer son soutien à ceux qui, lors de la marche ont été victimes des brutalités des forces de l'ordre et d'abus en tout genre.

Pour finir, le président du MRC annonce des prochaines marches avec pour même but si les différentes crises qui minent le Cameroun ne sont pas résolues.