Selon l'avocat international Robert Amsterdam du Cabinet Amsterdam & Partners LLP, au moins un manifestant aurait été tué ce jour à Douala par la police lors des manifestations. C'est ce qui ressort de l'un de ses tweets Ci-dessous

« Nous » recevons des informations selon lesquelles au moins un manifestant a été tué par balle par la police à Douala et de nombreux autres blessés et arrêtés. Le régime Biya doit être tenu responsable. »

We are receiving reports that at least one protester has been shot and killed by police in Douala and many others injured and arrested. The Biya regime must be held to account. #Cameroon #Cameroun pic.twitter.com/nuabo8dLas