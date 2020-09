S'il est vrai que l'ambassade du Cameroun en France est la tombe des géants, le nouvel ambassadeur André Magnus EKOUMOU semble plutôt mieux s'y prendre.

Il faut remonter à l'époque de Mbella Mbella Lejeune pour voir une certaine atmosphère de détente au sein de la mission diplomatique du Cameroun en France. Déjà tôt le matin, il a pris l'habitude d'aller à la rencontre des usagers pour prendre le poul presque tous les matins. S'il lui arrive d'essuyer malgré son humilité quelques injures de compatriotes dans les rangs, il le prend avec beaucoup de philosophie.

Notre hôte de Paris sait qu'il est en mission commandée et la tâche n'est pas aisée mais malgré le masque à la bouche qui cache sa mine, le grand bonhomme qui a grandi à Mokolo, quartier difficile de Yaoundé connait très bien les habitudes et les comportements du ghetto, car à Paris, il y'a un peu de tout.

Ce vendredi 18 septembre 2020, l'ambassadeur plénipotentiaire conviait les présidents d'associations basés en France, les chefs de communautés et les maires Franco-Camerounais élus en France pour une prise de contact.

Une prise de contact qui a eu le mérite d'être tenue, ceci au 4eme étage, dans la salle des fêtes de l'ambassade. Un grand moment d'écoute et d'échanges où tous les sujets qui fâchent ont été abordés. De la double nationalité, au sport du dimanche en passant par la maison des camerounais de France, rien n'a été mis de côté.

L'ambassadeur en personne a pris le temps de répondre a tout un chacun dans un langage franc mais très diplomatique puisque beaucoup de ces questions et sujets ont longtemps fait l'objet des préoccupations de la diaspora et sont restés sans réponses. L'ambassadeur a d'ailleurs demandé à ses invités en majorité président d'associations qu'il était aussi disposé à être présent à leur réunion, voir même à des soirées organisées par ceux-ci, en bon père de famille.

Et pour clôturer, l'ensemble des chefs de communauté ont lu un mémorandum sur la situation du Cameroun, invitant la diaspora à s'unir et à faire bloc quant au processus de construction de notre pays et nom le diviser, adhérer à l'idéal de paix et d'unité prôné par l'homme lion, en invitant en même temps le peuple à adhérer massivement à l'invitation pour les régionales à venir.

Un ballet chasse mouche a été par la suite remis à S.E. comme cadeau de bienvenue par les chefs Sawa présent à l'ambassade pour la circonstance.

Un buffet aux saveurs du pays a été offert a tout ce beau monde, dans une ambiance détendue et très conviviale.