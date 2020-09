CAMEROUN :: Lettre ouverte à un compatriote intelligent et sage Monsieur Cabral Libii :: CAMEROON

Lettre ouverte à un compatriote intelligent et sage Monsieur Cabral Libii, Président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années

Monsieur le Président et cher frère,

Cher compatriote

Très cher soldat de la quête de réconciliation nationale,

Ma plume est dans mon patrimoine courant, l’outil sensationnel par lequel et pour lequel, j’exprime personnellement de la méfiance et de l’affection en même temps. Arme de salut, canne de commandement, objet de palabre et bijou de famille à la fois, j’en viens à en avoir peur, quand je ne l’embrasse pas avec émotion. Et pourtant, c’est elle, elle seule qui permet de consigner avec tout le courage, l’humilité, la simplicité, la vérité, la fraternité et l’amitié mes joies, mes craintes, mes vues, mes réalisations de l’esprit les plus magnifiques. Ma plume ne répond que de moi et je ne réponds que de ma plume.

Ainsi donc, ma plume, lorsque je la prends dans certaines circonstances, je ne fais pas que relater l’histoire, je la fais chanter, je la traduis, je l’impose et je la rançonne volontiers pour la postérité, et afin que nul n’en ignore, et afin que tous, tous, tous et tous, ces humanités diverses et confuses, contradictoires et rassemblant ou conflictuelles, comprennent, se rendent compte, avalisent et consacrent voire sacralisent à souhait, ce qui fut la norme du temps, l’humeur de l’espèce, la couleur de la politique, le sens des jeux et des enjeux de notre société, les ruses et les ratés, les succès et les échecs.

Mon cher Compatriote, Monsieur le Président,

Il y’a très longtemps que j’aurais dû vous exprimer mes émotions, vous révéler ma pensée, me signaler dans votre temps et dans vos instances vives. Des hésitations sur l’opportunité, mais davantage sur la forme et les termes, m’ont amené à patienter, à attendre de nouvelles envies et de nouveaux rappels de l’esprit.

Monsieur le Président,

Je me suis décidé enfin, informé, mobilisé, animé, tiré et sonné par l’événement le plus récent de notre scène politique, cette convocation des corps électoraux départementaux le 07 septembre courant par un Décret sublime du Chef de l’Etat, en vue de l’élection le 06 décembre prochain, des Conseils Régionaux, oui des Conseils régionaux.

Je viens à vous, disons vers vous donc, pour saluer ce qui me semble relever du génie des personnes enviables, admirables, lucides et affectueuses, tant leur talent dans l’art de la perception de ce qui est utile, constructif, rassembleur et libérateur est incontestable. Je veux vous dire combien, j’ai de l’admiration pour la manière, le ton, l’expression et la présentation de votre sentiment national, de votre patriotisme.

Monsieur le Président et très cher frère,

Il y a en effet dans la vie, dans l’histoire et l’évolution de chaque groupe humain, des moments cruciaux, des moments où, lorsque des femmes et des hommes se lèvent et avancent, la clameur populaire se rend vite compte de leur utilité dans la société, de leur posture positive ou négative, de leur stature aussi. C’est alors que le commun des mortels s’assure, de ce qu’il vaut la peine ou non, de suivre un tel ou tel autre, d’épouser la cause, la doctrine ou l’idéologie d’une âme ou d’une autre.

J’ai pris le temps, peut-être pas assez ou pas suffisamment, mais tout de même un temps raisonnable, pour vous suivre, vous écouter, vous entendre et vous lire, vous fréquenter d’esprit et vous observer, à la fois à travers les verres tendres et critiques de mes lunettes intimes, qu’à travers les jugements, allusions, appréhensions, doutes et félicités des tiers. J’ai vraiment, franchement et résolument pris ce temps, et je me suis construit un jugement, une idée ferme et une conviction définitive sur votre personne, vous et vos idées, vous le chef politique, vous le frêle enfant du Nyong Ekellé, vous le patriote camerounais, vous l’enfant du pays, vous l’intellectuel et le routier, vous et vous-même, vous tout court.

Monsieur le Président,

Notre pays vit une étape très importante de son histoire, mais une étape que rien ni personne ne saurait qualifier de plus importante que les autres, que celles des années des luttes pour l’indépendance et la dignité, que celle des années de braise, que celle de la transition pacifique de 1982, que celle à venir et chargée d’inconnues. Cette étape, nous expose néanmoins et nous interpelle, nous révèle chacun en nous, de nous et par nous, pour ce que nous portons comme amour, comme affection et comme sentiment réel de patriotisme. Je veux dire, affirmer et jurer, que c’est maintenant, maintenant que je découvre mieux et pour le mieux,

ce que nous sommes tous et ce que nous ne sommes pas, ce que sont certains, ce qu’ils pensent, projettent et complotent pour ou contre notre pays.

Cher compatriote,

Je m’incline très humblement, et pour cela, la différence d’âge ni de statut ne fait rien, pour vous féliciter et vous remercier avec force d’admiration et encouragements, pour votre attitude, votre posture, votre extraordinaire dextérité dans la vision de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous attendons, traversons ou espérons. Le destin des nations peut parfois se jouer sur quelques petites choses près, sur quelques esprits imprévus, ou par quelques signes, gestes et faits surprenants. Vous avez gagné complètement mon estime par cette prudence teintée d’intelligence, de sagesse et d’opportunisme positif. Vous êtes dans cette génération vôtre, un élément valable dans le genre de filon d’or qui grandit la consistance et la promesse de bonheur pour les nations.

Votre répulsion de la violence et des extrêmes me passionne, me plaît et annonce à la génération qui suit, le résultat de belles avancées dont la mise en place très prochainement, des Conseils régionaux, représente un des témoignages incontestables et éloquents. Jamais la violence n’a réellement construit les nations, elle les a divisés et attisés plus de rancœurs avant d’essayer chez certaines, de formaliser sans grand succès de véritables réconciliations sans consistance. A qui prêche le feu, la révolution et la violence avant d’avoir épuisé les promesses et les voix du dialogue, il faut délivrer toutes les médailles de la République perverse et sombre du trouble mental. Heureusement que je n’en connais pas.

Monsieur le Président,

J’ai la profonde conviction que le destin de notre pays fédère toutes les voix du dialogue et fédère tous les chemins de la réconciliation. Nous n’avons pas le droit, absolument pas le droit, d’encourager, d’inciter, de promouvoir ou d’imiter la violence. Notre pays est un cas d’école à part, entièrement à part, tellement à part qu’aucun outil de mesure ou d’analyse des sciences de la politique, du droit, de l’anthropologie, de la sociologie, de l’économie ou des mathématiques, ne saurait permettre d’en capter la substance sentimentale pleine et encore moins les repères qui fixent et ordonnancent les jeux et les enjeux. Penser autrement, s’y référer avec légèreté, y formuler son ambition personnelle ou promouvoir ses idées partisanes dans ses entrailles avec violence, condescendance et ostentation, conduirait à la ruine de son irrespectueux et imprudent tirailleur, provocateur ou prestataire. Je me réjouis que vous l’ayez si bien compris, et je suis particulièrement heureux et comblé que nous soyons tous deux, nos cadres de travail, d’expression et d’expansion avec, des disciples de la réconciliation.

De fait, la constance de la morphologie politique camerounaise incite à la prudence et à une attention de tous les instants, parce que riche de notre diversité, nous sommes appelés à faire constamment attention aux conflits qui peuvent résulter des différences passives ou actives, réelles ou fictives, directes ou indirectes, artificielles ou superficielles que charrient naturellement ces diversités. C’est aussi pour cette raison, que le mimétisme qui ravage quelques esprits simplistes en les nourrissant des pâles copies importées du Mali et autres, montre un appauvrissement de quelques intelligences pourtant célébrées dans les académies, loin de la rue et des villages, loin des réalités. Aurait-on de ce côté-là, perdu de vue que les

toitures des maisons, dépendent des formes et des plans d’architecture et d’ingénierie de chacune d’elle ?

Comment ne vous dirai-je pas merci enfin, pour la leçon de stratégie et de tactique en politique, que votre être intellectuel et politique, assigne discrètement mais résolument et sans tambours ni fanfares, à la cité si pleine de saltimbanques ?

Jamais pourtant, nous ne nous renierons et ne renierons, ni négligerons une quelconque fraction, portion, composante ou partie de notre pays, fusse-t-elle identifiée par la langue, la culture, le climat, la situation géographique ou toute autre caractéristique et spécificité. Mais jamais aussi, nous ne nous rendrons service, en cultivant pour une d’elle, un amour et une solidarité de malice, calculés, cupides, sournois et incendiaires. IL en va ainsi de ce que nous sommes et croyons par, pour et avec les régions en turbulence. La tentation de la surenchère montée par certains politiciens réveillés brutalement en temps d’élections et avec un opportunisme inquiétant sur leur sort, n’est ni honnête, ni loyale ni intelligente.

On ne se sert pas des douleurs d’un peuple, d’un clan ou d’une communauté pour construire une ambition ou des calculs politiques étriqués ou circonstanciels. La violence ne peut pas non plus être encouragée et avalisée, alors même que des mains demeurent tendues et que des pistes de travail, des voies du dialogue demeurent grandement et largement ouvertes. C’est parce que nous ne serons jamais Gaza ni Bagdad ni Mogadiscio, que nos cœurs ne cesseront jamais de vibrer à la fraternité et pour la fraternité. C’est pour cela aussi que le Cameroun reste debout et a résisté à toutes les tentations de cassure ainsi qu’à à toutes les fractures depuis la nuit des temps.

Que l’on nous le dise ou que l’on ne nous le concède point, nous, nous le savons, nous sommes convaincus, nous en avons la preuve et les démonstrations, que le Cameroun avance et avancera.

Nous construirons inéluctablement la réconciliation malgré les lanceurs des flammes et les prétentions à allumer les projecteurs du monde sectaire sur nos supposées divisions et champs de bataille. Nous entendons le faire avec tous, avec tout, avec la foi et avec l’affection. Ne cédons pas à la conduite des paresseux de paix et des méchants, à la planification des haineux et des exilés de l’esprit. Notre destin ne nous prédispose pas à ces extrêmes et notre peuple dans le fond, dans son fond et dans ses fonds, est honnêtement pacifique. Même après avoir longtemps réfléchi sur la question du tribalisme, on en revient à la banalité et à la vanité humaines encadrées dans un espace-temps, reflets plus des erreurs de jugements et de l’immaturité de certains, que d’une construction solide et normative de la malfaisance.

J’aime donc ce que vous faites, comment vous le faites et la manière que vous y mettez, dans l’intérêt de notre pays, pour notre pays, et afin que la nation camerounaise, s’exprimant dans chacun de ses produits humains, filles et fils, soit fier et regarde l’avenir dans la confiance. Chacun de nos pas compte, et chacun de nos actes construit et bâti. Du grand dialogue national comme de la Tripartite, nos bonds ont produit ce qu’ils ont pu et surtout ce que nous avons pu et voulu certes, mais ils ont produit et le Cameroun a avancé. L’histoire a retenu ces moments comme des exemples d’esquisse de notre maturité. Dans quelques mois, nous aurons quelque chose comme des gouvernements régionaux, une avancée tellement

importante et cruciale, que la surenchère entendue encore chez certains, pourrait être légitimement être assimilée à une probante intention de nuire, de semer le trouble et ultimement à une trahison infâme.

Monsieur le Président et très cher compatriote,

Ce que nous sommes et faisons au MPDR, rencontre dans ses grandes lignes, son discours sur le terrain et ses prononciations, la quête, la demande, la promesse et le cri de la réconciliation pour laquelle, vous et votre parti avez édicté une profession de foi conséquente et travaillez, afin de réussir la paix. Je veux en conséquence, vous rassurer et vous assurer tout autant, de notre attachement à tout ce qui pour maintenant et pour plus tard, continuera à nous unir et à homogénéiser nos passions pour la cause nationale. Notre résolution pour un patriotisme engagé et responsable est ainsi soutenue, saluée et magnifiée. Nous resterons cependant, et parce que la paix est un tout et intègre tout et tout le monde, les premiers à avancer vers les autres, à tendre la main, à nous baisser pour obtenir leur adhésion et leur retour à la raison, et dans la maison commune, le Cameroun et seulement le Cameroun.

J’ai bien fait de vous parler enfin, de vous rapprocher et de vous célébrer en ce que vous êtes, dans ce que vous faites pour notre pays, pour l’exemple que vous administrez majestueusement. J’ai tenu à le faire, parce que des distractions orchestrées par quelques bruits de casses et de révolution semblables à des convulsions infantiles, pourraient vous distraire et vous soustraire des intimités des justes, des regards des patriotes et de l’accompagnement des autres sages.

C’est donc ensemble, les cœurs, les esprits, les ambitions pour notre pays et les destins soudés pour nos deux formations, que j’élève la voix, une voix qui se joignant à la vôtre, est devenue non seulement nécessaire mais utile voire indispensable pour notre jeunesse, jeunesse que certains, noyés dans des rêves en permanence incandescents, ambitionnent de condamner dans les flammes des diables de la rue.

Le Cameroun avance, et vous avancez

J’avance et nous avançons, le MPDR avec,

Vous avancez, et le PCRN avec !

Félicitations Monsieur le Président.

Merci d’accepter, l’expression sincère, très humble et qualifiée, de ma haute et fraternelle considération

VIVE LE CAMEROUN

SHANDA TONME