MONDE ENTIER :: Mercato : Que peut apporter de plus Luis Suarez à la Juventus ? :: WORLD

L’édition 2019-2020 de la Ligue des champions restera inédite. Elle demeura inédite pour son final, mais également pour les matchs historiques qui ont eu lieu notamment le quart de final ayant opposé le FC Barcelone et le Bayern Munich. Soldé sur le score de 8 buts à 2 en faveur du club bavarois, ce match a été très mal vécu du côté des Catalans. Depuis lors, Quique Setien est partie, Ronald Koeman est arrivé et plusieurs autres joueurs devraient également prendre la porte. Luis Suarez fait partie de cette catégorie. Malgré que l’Uruguayen voudrait prolonger l’aventure en Catalogne, il devrait vraisemblablement s’engager en faveur de la Juventus de Turin. Un nouveau gros coup pour le club italien ? Que peut-il réellement apporter l’équipe italienne ?

Au revoir Barcelone

En s'engageant à l'été 2014 avec le club culé, Luis Suarez ne s'attendait pas sûrement à une aventure aussi riche en buts. Tout d'abord, l'ancien de l'Ajax arrivait dans une équipe qui possédait déjà son leader offensif, sa machine à marquer des buts. Ensuite, il venait former un trio avec deux autres aux qualités techniques bien plus grandes que les siennes. Enfin, avant lui, très peu d'avant-centre avaient réussi à s'imposer du côté du Camp Nou.

Cependant, après six saisons passées sous le maillot blaugrana, l’attaquant de 33 ans s’est imposé sur le front de l’attaque barcelonais formant d’abord un trio redoutable avec Neymar et Messi, ensuite un duo avec l’Argentin. Il a même réussi à marquer 198 buts pour la formation alzugrana ce qui le place comme le troisième meilleur buteur du club catalan. Luis Suarez à Barcelone, c’est quatre titres de champions, une Ligue des Champions et surtout une grande capacité d’adaptation. C’est d’ailleurs une qualité qui devrait lui être très utile dans son nouveau club.

Un duo magique avec Cristiano Ronaldo

En récupérant Luis Suarez, la Juventus de Turin récupère un nouveau joueur trentenaire. Toutefois, le club italien récupère un avant-centre de classe mondiale (parmi les 5 meilleurs de la planète foot). Il récupère aussi un joueur qui sait évoluer dans l’ombre d’une autre star et qui ne rechignera pas à jouer pour Cristiano Ronaldo. De plus, son duo avec le portugais fait saliver déjà de nombreux observateurs. On pourrait aussi s’imaginer le trio que compléterait l’Argentin Paolo Dybala. Le jeune coach de la Juventus peut déjà se frotter les mains.

Luis Suarez lui apportera plus de profondeur et pourra décrocher pour participer au jeu. L’Uruguayen peut même s’isoler sur le côté gauche de l’attaque de façon périodique pour laisser l’axe à Cristiano Ronaldo. Avec Suarez, Andrea Pirlo gagne un joueur adroit face au but, plein d’abnégation et qui ne cessera jamais le combat. C’est un véritable poison pour les défenses adverses et ce n’est pas Giorgio Chiellini qui dira le contraire. La Juventus récupère certes un attaquant vieillissant, mais qui reste redoutable en face des buts.

Si Luis Suarez a pu réussir dans tous les clubs où il a joué jusqu’à présent, nul doute qu’il réussira également en Italie.