CAMEROUN :: Les jeunes talents du numérique à l'école de l'Antic :: CAMEROON

Ils sont plusieurs jeunes exerçant dans le domaine du numérique qui suivent actuellement une formation initiée par l'agence nationale des technologies de l'information et de la communication.

''La société digitale qui s'annonce n'attendra pas les retardataires.

Ces mots du président de la République Paul Biya a l'occasion de son traditionnel discours a la nation en décembre 2018 sonnait déjà des lors comme une invite à la jeunesse camerounaise a se ruer vers les métiers du numérique. C'est dans cette optique que l'Antic qui est la structure étatique en charge de ces métiers mets sur pieds des formations pour ceux des camerounais ayant choisi le digital comme milieu professionnel.

Après une première édition de tous les succès, la deuxième édition qui se déroule actuellement à Douala dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid19 vient confirmer les ambitions de l'agence. '' afin de s'adapter à cette nouvelle donne, les entreprises du jour au lendemain ont du changer leur mode de travail en s'orientant vers un modèle numérique pour répondre aux besoins de sécurité de leur personnel en mettant en œuvre des mesures de travail à distance et de distanciation tout en rassurant leur clientèle de leur capacité à assurer la continuité de leurs activités.

La nature même du travail est en train d'évoluer de façon exponentielle. La transformation numérique s'opère actuellement à un rythme sans précédent et aujourd'hui la nécessité de combler ce vide relatifaux compétences numériques apparaît comme une urgence absolue'' précise le Pr Ebot Ebot Enaw . Le directeur de l'Antic lors de son propos de circonstance. Pour mieux expliquer les objectifs de ce séminaire qui se déroule sous le thème '' compétences numériques pour l'employabilité , l'entrepreneuriat et le développement économique des jeunes'' le directeur général de l'Antic reprecisera que '' si voulons tirer meilleur profit des technologies modernes,des stratégies innovantes et prêtes à l'emploi devraient être conçues pour la promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes.

Par ailleurs, il est essentiel que tous les centres de formation et de renforcement des capacités soient conscients des débats de haut niveau sur les compétences numériques, entre les principaux acteurs que sont le gouvernement, les formations académiques et professionnelles, les industriels et les organisations de la société civile''.

Il faut noter que ces assises qui sont organisées avec le concours de ''THE CHANGE ENGIN'' et le support technique de Microsoft, Microsoft Afrique et de Facebook Afrique sont ouvertes aux jeunes entrepreneurs du numérique âgés de 18 à 35 ans et se déroule sur 5 sites pour respecter la distanciation sociale qu'impose la pandémie liée à la Covid19. En outre, 50 leaders de l'administration publique des industries, de la société civile et de l'enseignement supérieur y ont été conviés par les organisateurs.