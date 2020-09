FRANCE :: L'ESCG AU PRYTANÉE DES GRANDS LOUPS DU MANAGEMENT :: FRANCE

En ce mois de septembre 2020, Paris verra officiellement les premiers exemplaires de l’ouvrage Africa Positive Impact : agir pour un meilleur impact sociétal, coordonné par le professeur Soufyane FRIMOUSSE, publié aux Éditions Management et société, collection Académie des Sciences de Management.

Cet ouvrage souhaite comprendre comment l’Afrique s’est engagée, par des voies novatrices autonomes, dans un véritable processus de transformation. Les contributions traduisent une vélocité de créativité qui interroge nos anciens paradigmes. Les chapitres qui le constituent dessinent une manière d’envisager la production de savoir de l’Afrique à travers des success stories à impacts positifs.

Ils affirment la présence de l’Afrique dans le monde tant au niveau économique que managérial. Les situations décrites sont des expérimentations, des réalisations et des réinventions.

Elles montrent que le continent sur lequel s’esquissent les figures du monde à venir, dispose des atouts de sa réinvention et souligne la faculté d’agir de façon différente. Cette production scientifique est le résultat de la contribution d’une plate-forme plurielle de 61 enseignants-chercheurs, consultants, experts, dirigeants d’entreprise, de 20 pays.

Aux côtés des grands maîtres-experts des sciences sociales et de gestion comme Pr. Jacques IGALENS, Pr. Jean-Marie PERETTI, Pr. Jean-Michel PLANE, Pr. Omar AKTOUF, Pr Alain LEMPEREUR entre autres, qu’on ne présente plus, le laboratoire de l’ESCG-Yaoundé, représenté par Pr Léopold Bertin KOUAYEP et Dr Elias Perrier NGUEULIEU a y produit un article sur le thème « Frugalité co-managériale, innovation entrepreneuriale et performance organisationnelle : étude de cas de GDC Consulting SARL en Afrique Centrale ».

Cet article porte sur le rapport entre la frugalité co-managériale et la performance organisationnelle), à travers l’innovation entrepreneuriale. Les résultats des analyses des rapports de missions d’audit social et des entretiens administrés permettent de confirmer l’hypothèse de la détermination de la performance organisationnelle par l’application de la frugalité co-managériale. Cela permet de situer GDC-SARL ou tout au moins ses gérants conceptualisés AMi, comme un cas effectif de success story puisqu’ils sont réellement caractérisés par un « agir stratégique et prospectif pour un meilleur impact sociétal ».

Le progrès de la recherche scientifique continue à l’ESCG avec ses partenaires et tutelles.