CAMEROUN :: L’heure est-elle arrivée ? Maurice Kamto demande le départ de Paul Biya :: CAMEROON

Au cours d’une conférence de presse à Yaoundé, capitale du Cameroun et siège des institutions, Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et candidat malheureux à la présidentielle de 2018 est monté au créneau. Après avoir fait l’autopsie de la situation sociopolitique du Cameroun, il a demandé au départ de Paul Biya. Nous publions les Extraits d’un discours plutôt révolutionnaire.

Le titre du communiqué final est révélateur « APPEL À LA RÉSISTANCE PACIFIQUE RÉSOLUE DU PEUPLE CAMEROUNAIS CONTRE LA FORFAITURE ÉLECTORALE EN PRÉPARATION ET AU DÉPART PUR ET SIMPLE DE MONSIEUR PAUL BIYA DU POUVOIR EN CAS DE SA RÉALISATION MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU CAMEROUN M.R.C CAMEROON RENAISSANCE MOVEMENT C.R.M »

Les partenaires bilatéraux et multilatéraux véritablement soucieux du devenir du peuple camerounais et non de la survie d’un régime illégal et illégitime peuvent constater que notre pays n’est plus gouverné depuis un bon moment déjà. Le navire Cameroun est sans commandant de bord et vogue au gré des flots. Du fait de cette triste réalité, notre pays est devenu un champ d’horreurs : attaques renouvelées de Boko Haram dans l’Extrême Nord, assassinat de sang-froid des femmes avec leurs bébés dans la même Région, massacre de Ngarbuh, assassinat d’un nourrisson à Muyuka, assassinat d’une cruauté inouïe de Florence AYAFOR, puis d’une jeune femme à Muyuka, etc.,

La pandémie de la Covid-19 a fait des dizaines de morts et a traumatisé les populations sans que cela n’arrache la moindre compassion à M. Paul BIYA. Comme avec la préparation foireuse de la CAN 2019, la gestion de cette pandémie, qui étrangle plusieurs secteurs de l’économie nationale dans l’indifférence du gouvernent, a, une fois de plus, étalé l’incurie managériale de son régime. Les scandales financiers qui entachent la gestion de cette pandémie confirment que le Cameroun est devenu une kleptocrate.

Monsieur BIYA gouverne le Cameroun par le mépris et la terreur depuis près de quarante ans. Il a détourné le résultat du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et a cru pouvoir obtenir sa reconnaissance en torturant et en jetant en prison des centaines de citoyens qui manifestaient pacifiquement contre ce hold-up électoral. Mes chers compatriotes,

Dans mon APPEL À LA MOBILISATION GÉNÉRALE ET À LA VIGILANCE du 1er juin 2020, je vous invitais à vous tenir prêts, pour qu’ensemble et pacifiquement nous disions NON au régime illégal et illégitime de M. Paul BIYA, si jamais le processus conduisant au scrutin régional était lancé sans la réunion préalable des deux exigences suivantes :

la résolution de la crise anglophone par la mise en place d’un cessez-le-feu et l’ouverture d’un vrai dialogue politique national inclusif ;

la réforme consensuelle du système électoral actuel dont tout le monde reconnaît désormais qu’il garantit les fraudes électorales massives conduisant à la désignation des dirigeants illégitimes, et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays.

J’annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé, avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus, emportera AUTOMATIQUEMENT lancement d’une gigantesque campagne nationale d’APPEL AU DÉPART PUR ET SIMPLE DE M. PAUL BIYA DU POUVOIR, sans qu’il y ait besoin d’attendre une nouvelle communication à cet égard.

Le peuple camerounais n’entend plus être l’otage d’un homme et de son régime.

Notre combat face à la dictature du régime en place s’achemine vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire.

C’est l’occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense, aux autorités administratives et judiciaires de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l’État de droit, du progrès collectif et de la démocratie, à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent qui méprise le peuple souverain, n’est pas engagée contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l’avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère.

Dans cette lutte décisive, la violence ne pourrait donc être que le fait de Monsieur Paul BIYA et de son régime, et ils en porteraient l’entière responsabilité.

Camerounais de l’intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts ! Nous ne devons plus accepter d’être l’objet de moqueries des autres Africains !

Si l’heure est arrivée, alors elle est arrivée ! Je ne vous trahirai pas ! Que Dieu bénisse le Cameroun !

Le Président Élu Maurice KAMTO

Correspondance Maurice Kamto