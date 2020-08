Coronavirus : Supergooal, toujours présente pour la population camerounaise :: CAMEROON

Supergooal a encore frappé. Certaine du fait qu’où il y a une volonté il y a un chemin, Supergooal continue de mener sa lutte acharnée contre la Covid-19. Une fois de plus, la marque représentée par la société CAMPRESJ SARL a fait parler d’elle sur le territoire camerounais.

Dans l’optique de convenablement lutter contre le coronavirus en emboîtant le pas au gouvernement camerounais, Supergooal a pris sur elle de distribuer des masques de protection aux taximen du Cameroun.

Toutefois, la marque a également tenu à cibler les conducteurs de motos. Après avoir partagé des cache-nez aux chauffeurs de moto dans les arrondissements de Yaoundé II, III, et IV, c’est désormais à Yaoundé V que CAMPRESJ souhaite apporter du sourire et du soutien.

Ne jamais baisser les bras

Depuis le mois de mai 2020, Supergooal a déjà distribué plus de 100 000 cache-nez sur le territoire camerounais. La marque a pour principale cible les chauffeurs des transports communs. Ainsi, Supergooal s’intéresse particulièrement aux chauffeurs de taxis et de motos, car ce sont actuellement les moyens de transport les plus utilisés.

Depuis le début de son combat contre la pandémie qui mine la société, Supergooal n’a jamais baissé les bras, et n’a pas l’intention de le faire jusqu’à ce que son objectif soit atteint. Il est question d’aider un maximum de personnes à se protéger contre le virus, et en aidant les chauffeurs à se protéger, la marque aide leurs passagers à rester en sécurité !

Supergooal, au cœur de la santé

Supergooal, leader des paris sportifs en ligne, est plus qu’une entreprise de jeu. Supergooal est avant tout soucieuse de la santé de ses joueurs et de toute la population camerounaise, raison pour laquelle différentes mesures de sécurité sont prises dans le contexte de la Covid-19.

Ainsi, il est devenu primordial de se rapprocher de la population, de la sensibiliser sur le danger du virus, et de l’aider à trouver une solution à ce problème sans toutefois freiner l’économie du pays. Si malheureusement tout le monde ne peut pas rester confiné, chaque individu peut tout de même avoir des masques à sa disposition pour se protéger, et protéger son prochain.

Tout le Cameroun est visé

Si actuellement Supergooal se concentre sur toutes les zones de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, c’est avant tout parce que les activités se poursuivent dans ces lieux. Toutefois, Yaoundé n’est pas la seule ville que la marque souhaite combler, car toutes les autres villes sont toutes aussi importantes.

À l’heure actuelle, de nombreuses autres grandes villes ont eu la possibilité de recevoir les équipes de Supergooal, et le combat continue bien entendu. Qu’il s’agisse de Douala, Bafoussam, Dschang ou toute autre ville, Supergooal a l’intention de se rapprocher de la population afin de lui donner le sourire !