CAMEROUN :: DÉCAPITATIONS, PEUR ET INCONNU : La trilogie de l’horreur dans le NOSO :: CAMEROON

Le dispositif nécrophage mis en place par les activistes « ambazoniens » renforce de plus en plus les effets d’une certaine dissolution du lien qui permet de tenir dans un vivre ensemble dans la partie anglophone du pays.

L'assassinat par décapitation de Comfort Tumassang, la trentaine révolue, à Muyuka le 11 août 2020 est que l’horrible scène qui est venue confirmer le maniement de la terreur dans la région du Sudouest. À l’aide des machettes et autres objets de la mort, les forces séparatistes pensent détenir là le meilleur moyen d’ordonner le maintien des individus dans la peur, au point que celle-ci devienne organisatrice des liens des individus entre eux.

Le 3 août 2020, ceux que le Pr Éric Mathias Owona Nguini désigne par «entreprise de fossoyeurs malfaisants» ont égorgé Mbah Treasore, 22 ans. Le 7 août 2020, le Rev Tanjoh Christopher Fon, pasteur de l'église apostolique de Batibo, par ailleurs travailleur humanitaire de l'Ong Community initiative for Sustainable Development (Cominsud) a été enlevé, torturé et abattu. Le 10 août 2020, Njoya a été sauvagement charcuté par des séparatistes à Ndop (Ngoketunjia). Le 13 août 2020, Isaila Saidou, membre du comité de vigilance du village Tabenken dans l'arrondissement de Nkambe centre (Donga-Mantung) a été assassiné par des hommes armés se réclamant de la milice ADF ( ambazonia defense forces).

Les séparatistes estiment que ces derniers seraient des traîtres ou indicts à la solde des forces de défense et de sécurité. Invité de l’émission «Politude» diffusée le 15 août 2020 sur les ondes de la CRTV, le Pr Éric Mathias Owona Nguini constate que «l' action de ces extrémistes a détruit le Nord-Ouest et le Sud-Ouest le marginalisant de manière définitive car les bandes sponsorisées par les forces exogènes et/ou endogènes soutenant ces aventuriers barbares ont détruit la vie communautaire dans ces régions ».

Le politologue ajoute: «Alors qu'ils aiment se présenter comme les défenseurs d'une nation anglophone fantasmée dont la souveraineté imaginaire aurait été volée en 1961, les sectateurs et agitateurs sécessionnistes ont détruit l' espace de référence de leur nation chimérique par une violence extrême gouvernée par la libido prédatrice ( systématisation du vol et du viol; criminalisation de la lutte ; destruction auto-immune des tissus politiques, économiques ,sociaux et culturels par le parrainage de milices d'aventuriers sans un projet politique sérieux et exclusivement préoccupées de rapines; dérive mafieuse des commanditaires politiques de la dérive armée de l' Ambazonisme».