CAMEROUN :: Une dépouille en divagation à la Campost :: CAMEROON

Gaspard Athiok a entamé son dernier voyage le 14 août dernier. L’image du cercueil contenant la dépouille de cet ex-employé de la Cameroon Postal Services (campost) devant l’entrée principale de la direction générale de la Campost à Yaoundé dans la malle arrière d’un taxi juste après la levée de corps a fait jaser. Selon une source interne, l’incident regrettable qui s'est produit à savoir l’acheminement de la dépouille au siège de la Campost, de surcroît dans la malle arrière d'un taxi de fortune trahissait un désordre d'organisation perceptible depuis la morgue de l'Hôpital général.

Face à cette situation, le directeur général a tenu à rappeler que tous les frais funéraires statutaires ont été débloqués et mis à la disposition de la famille aussitôt la survenue du décès, le 29 juillet dernier. «Conformément aux dispositions conventionnelles, la Campost a pris en charge les frais funéraires à hauteur de 750 000 Fcfa, payés entre les mains de Rose Mpon épouse Athiok le 06 août dernier, soit à peine une semaine après son décès », selon cet informateur.

Il est néanmoins rappelé aux uns et aux autres que « les responsabilités tant côté Campost, que côté de la famille vont être clairement établies incessamment afin que de tels errements et désinvoltures ne puissent se répéter au sein de l'entreprise. Le directeur général sera représenté à Goufan 1, dans le département du Mbam et Inoubou, par monsieur Ze Koulop, cadre de l'entreprise », fait savoir cette source.