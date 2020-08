MEXIQUE :: Asso-Prize 2019: Conversation avec Doralicia Hernández Sánchez :: MEXICO

Doralicia Hernández Sánchez, vous êtes la présidente du Colectivo Cultural Iniciativa Poética, l’association lauréate de l’Asso-Prize 2019. Qu’est-ce que cela fait de voir ainsi vos efforts pour la promotion de la littérature reconnus au niveau international ?

« Que la gratitude dans mon cœur embrasse l'univers tout entier. » Hafiz

Cette phrase exprime mon émotion avec force, je crois que la gratitude est une émotion positive qui nous permet d'apprécier nos réalisations sans perdre de vue tout ce qui s'est réuni pour arriver à les célébrer. Des efforts, des moments, des gens. Tout et chacun compte, le valoriser offre l'une des satisfactions les plus gratifiantes que nous puissions expérimenter en tant qu'êtres humains.

Tout en étant imbue de cet agréable sentiment, j'apprécie infiniment la déférence que l'honorable comité d'organisation des Grands Prix des associations littéraires, et son respectable jury de qualification, ont accordé au Colectivo Cultural Iniciativa Poética, que j'ai créé et dirige, en lui accordant une reconnaissance si significative. Un prestige international. Merci, merci infiniment.

Il y a beaucoup d’associations littéraires au Mexique, quelle est la particularité du Colectivo Cultural Iniciativa Pética ?

Je crois que ce qui a fait la différence et en même temps contribué à l'obtention d'excellents résultats, a été la vision agile et édifiante d'établir des liens fraternels et professionnels avec un sens profond d'empathie et de solidarité qui favorisent une action commune entre les personnes et les associations liées à notre mission. Au cours de ces années, l'Initiative Poétique s'est avérée être un magnifique lien de collaboration et de soutien entre différents acteurs de la sphère culturelle nationale et internationale, avec des associations et organisations aussi distinguées et reconnues que l'Académie Nationale de Poésie du SMGE, qui est présidée par le Dr Sergio Morett. Manjarrez, par exemple.

Vous êtes vous-même poétesse et promotrice culturelle, comment se porte la littérature aujourd’hui dans votre pays ?

« Il y a toujours des fleurs pour ceux qui veulent les voir. » Henri Matisse.

Le Mexique est un pays privilégié, avec un vaste spectre culturel, plein de talents humains. Il faut apprendre à le valoriser pour savoir comment le canaliser. Pour notre bien, il devrait en être ainsi, il n'y a pas d'autre moyen.

Je crois que l'éducation, l'art et la culture sont des trésors inestimables qui doivent être accumulés sans limite ni repos. Par conséquent, je pense qu'il est essentiel que les efforts soient redoublés pour la préservation, la création et la diffusion de nombreuses autres activités éducatives, artistiques et culturelles, qui contribuent à justifier le processus littéraire et tout ce qui le compose. Nous sommes un pays de poètes talentueux, d'écrivains... manquant paradoxalement de lecteurs.

Il est nécessaire de continuer à promouvoir la culture et l'éducation avec empathie et sensibilité. Je crois que la poésie peut contribuer de manière significative à atteindre cet objectif.

Quels types d'activités effectuez-vous au sein de votre association et quels sont vos objectifs à court et moyen terme?

Je suis complètement immergée et engagée dans le Colectivo Cultural Iniciativa Poética. Depuis sa création, j'ai essayé d'être et de faire le plus possible en faveur du projet. Je pense que mon rôle a évolué positivement avec la croissance du Colectivo Cultural Iniciativa Poética. C'est une très grande satisfaction de le comprendre.

Avec la situation dérivée de la pandémie et ses conséquences, de multiples activités ont dû être réorganisées à travers le monde, nous ne sommes pas l'exception, cependant, nous continuerons à travailler et à progresser, en nous préparant à faire face aux défis que la nouvelle normalité nous propose comme grande initiative, « Initiative Poétique ».

Merci d'avoir répondu à nos questions. Avez-vous un message pour les écrivains et promoteurs de la littérature au Mexique et dans le monde en général ?

Encore une fois, je suis reconnaissant pour cette belle opportunité de partager avec tous ses membres, les participants des Grands Prix des Associations Littéraires et tous ses lecteurs, certaines de mes réflexions et idées.

Je souhaite exprimer mon admiration, ma gratitude et mon respect à mes pairs, collègues du Mexique et du monde pour leur travail inestimable. Que le texte suivant (qui a été attribué à tort à Mario Benedetti) soit une étreinte fraternelle de mon cœur au vôtre:

« N'abandonne pas, de grâce ne céde pas,

bien que le froid brûle,

bien que la peur morde,

Bien que le soleil se couche et que le vent se taise,

Il y a encore du feu dans ton âme,

Il y a encore de la vie dans tes rêves

Parce que chaque jour est un nouveau départ,

Parce que c'est le moment et le meilleur moment.

Parce que tu n'es pas seul, parce que je t'aime. »

Anonyme