Les tabloïds sont revenus sur l’actualité des derniers jours aux Cameroun. Faite de maux :: CAMEROON

Tout récemment, un député de la Nation est monté au créneau pour passer au crible la gestion des fonds collectés pour la lutte contre le corona virus. Sur le sujet, Le journal Réalités Plus est plutôt excessif « Laissez Manaouda ». Applaudi par les Camerounais, félicité par le président de la République, Paul Biya, le ministre de la Santé publique est toujours dans la gueule des vautours, qui, au nom des marchés 4,9 et ceux du Covid-19 qu’ils n’ont pas pu gagner, passent leur temps à saccager un travailleur. Manaouda a beau expliqué comment fonctionne la machine de lutte contre Covid-19 preuves à l’appui, ils le massacrent toujours dans la presse à travers un tissu de mensonges grossiers visant à le déstabiliser… Le journal Echos Santé quant à lui pense que

« Manaouda Malachie fait son bilan ». Dans un point de presse qu’il a donné ce 24 juillet 2020 dans la salle de conférence de son département ministériel, le ministre de la Santé Publique, Dr Manaouda Malachie a rendu publique les différentes dépenses effectuées par son département ministériel pour équiper les formations sanitaires et mieux préparer celles-ci à affronter la pandémie. (Echos Santé)

Le journal Essingan écrit que le premier ministre intervient pour siffler la fin de la recreation. « Le PM siffle la fin de la gabegie ». En sa qualité d’ordonnateur principal du compte d’affectation spéciale du Covid-19 en recettes et en dépenses, le ministre des finances établit le circuit des décaissements. Pour Cameroon tribune, le quotidien à capitaux publics est revenu sur le sujet. Fonds spécial Covid-19 « La répartition est faite ». Un décret du Premier ministre, signé le 22 juillet dernier fixe les montants des enveloppes allouées à chaque administration impliquée dans la lutte contre le Covid-19 et dans la gestion de ses répercussions. Ce texte a été suivi par une circulaire du ministre des Finances, le tout pour garantir la transparence.

Le Journal Le Soir, lui, scrute plus loin dans une éventuelle redistribution des cartes. Pour annoncer que les Consultations gouvernementales ont lieu. « Les pressentis région par région ». A la veille du futur remaniement ministériel qui subjugue tant les attentes du peuple que celles des cercles de décision, et qui pourrait intervenir dans les jours à venir, les sources très proches du sérail dévoilent ces hommes et femmes ministrables. Toutes qui créent la Psychose de remaniement suscitant la « ‘’Guerre’’ des ministrables dans le Mbéré». Pour le journal Sans Détours, C’est sur fond de rivalités feutrées que ce département de l’Adamaoua attend son tout premier membre du gouvernement depuis plus de 30 ans. Trois prétendants pour un fauteuil.

Les épreuves du Baccalauréat 2020 quant à elles sont loin d’être terminées. On va reprendre celles de physique Sciences de la terre et chimie. Et pour cause, elles ont inondées les réseaux sociaux avant même la composition dans les salles de classe. Dans un jargon connu dans les millieux scolaires, l’eau propre a coulée. Le journal Emergence est revenu sur le sujet : « Tout sur les fuites massives d’épreuves ». Trois épreuves annulées et reprogrammées par le ministère des enseignements secondaires. Epinglés, le Minesec et l’office du baccalauréat se défendent.

« A vau-l’eau » écrit le quotidien Mutations. Des fuites d’épreuves enregistrées dans les filières scientifiques. Le ministre des Enseignements secondaires en sapeur-pompier. Pour Cameroon Tribune, il s’agit d’une simple fuite « Trois épreuves à reprendre ». Les candidats des séries C, D et TI composeront de nouveau en physique, chimie, sciences de la vie et de la terre les 3 et 4 août prochains. Décision prise par le ministre des Enseignements secondaires, après avoir découvert que lesdites épreuves avaient circulé avant l’examen.