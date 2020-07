CAMEROUN :: UNE FEMME VIOLÉE ET ASSASSINÉE PAR DES INDIVIDUS NON ENCORE IDENTIFIÉS A GAROUA :: CAMEROON

La jeune femme de 29 ans laisse deux enfants de 3 et 6 ans.

Le corps de Rougaya, violée et étranglée a été retrouvé lundi matin par l’enfant de son voisin. Le drame s’est produit dans la nuit de dimanche à Campo Caro dans la ville de Garoua région du Nord Cameroun

«L’enfant a dit à sa maman qu’elle a vu les pieds dans la cuisine et beaucoup d’affaires au salon. Elle ne laisse jamais ses choses dehors. C’est comme cela que j’ai appelé son mari (ndr:époux de Rougaya); malheureusement, je ne l’ai pas eu au téléphone. J’ai eu son oncle qui est aussi notre voisin et lui et moi, nous nous sommes dirigés vers le domicile de la dame et avons découvert son cadavre et ses deux petits enfants étaient dehors», a témoigné Boubakari Hamadou, le voisin de la défunte sur les antennes de canal 2 international.

Ces deux petits enfants de Rougaya ne verront plus jamais leur maman tuée par des individus sans foi ni loi.

D’après les informations relayées par cette chaîne, le corps de cette jeune dame était étalé dans sa cuisine présentant des signes de viols et de sévices corporels, et ses deux gamins étaient à l’extérieur de la maison. Ces assassins auraient profité de la forte pluie qui se déversait dans la ville la veille pour commettre ce crime crapuleux.

Alerté par le comité de vigilance, le chef du quartier, la gendarmerie nationale et le substitut du procureur sont allés sur le lieu du drame pour s’enquérir de la situation et une enquête a été ouverte pour non seulement établir la vérité sur cet acte odieux mais aussi rassurer les populations qui dorment avec la peur dans le ventre.