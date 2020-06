CAMEROUN :: Longuè Longuè : “Nous voulons un changement dans notre pays” :: CAMEROON

L’artiste a rencontré vendredi dernier à Yaoundé, des cadres du Mrc. Dans cet entretien, il revient sur ses combats pour le Cameroun de demain.

Vous sortez d’un long échange avec des cadres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun …

Ma liberté de penser ne changera jamais. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Ça va bientôt faire 20 ans que je suis dans ce combat. D’abord tout seul et après le feu Lapiro de Banga. Je remercie tous ceux qui ont pris le train en marche parce que notre souhait c’est que les choses changent dans notre pays. Nous sommes les enfants du Cameroun ; nous aimons ce pays. Nous voulons aussi voir le Cameroun comme les autres pays où nous allons souvent. Ailleurs l’école est gratuite, on peut se soigner gratuitement alors qu’ici, c’est le contraire. C’est un honneur pour moi d’être reçu par le professeur Alain Fogue et le porte-parole du président « élu » Maurice Kamto. Transmettez ce message au président que j’aimerais avoir une photo avec lui. La photo de ma vie.

Quel était l’objet de la rencontre que vous avez eu avec le Pr. Alain Fogue?

Ce sont les Camerounais comme moi ; qui connaissent le combat que je mène depuis plusieurs années. Comme vous aussi vous pouvez me recevoir ; m’apporter votre soutien. Je suis un artiste. Je ne suis pas un politicien. Mais sauf que, je suis un artiste engagé, un peu diffèrent des autres parce que beaucoup sont des chanteurs de chambre. Je suis un écrivain public. Je suis là pour dénoncer.

Est-ce que vous avez pensé à vos engagements au moment où, on vous restituait votre passeport ?

J’avais déjà chanté 50 ans au pouvoir. J’avais déjà chanté même les quartiers voisin du palais ne sont pas goudronnés. J’avais déjà chanté d’autres chansons. Restituer mon passeport, j’ai minimisé cela parce que ça n’a pas affecté ma carrière. Je reste toujours Longue Longue avec la même verve. Comme je le dis, ma liberté de penser ne changera jamais.

Est-ce qu’on peut penser à un début d’alliance avec le parti de Maurice Kamto ?

Le Mrc est un parti politique camerounais. Tous ceux qui vont me tendre la main seront la bienvenue. Je suis apolitique, parce que je veux garder ma casquette d’artiste. Mais en tant que des compatriotes, ça n’empêchera pas puisque je le fais avec les militants des autres partis politiques. Il m’arrive souvent d’aller manger avec Hervé Kom, membre influent du Comité central du Rdpc. On ne me reproche pas pourquoi je mange avec lui. Si demain on me voit avec le président « élu » Maurice Kamto, il ne faut pas qu’on me pose des questions parce que ce sont des partis politiques de mon pays.

Vous avez dit vouloir prendre une photo de votre vie avec Maurice Kamto. Pour qu’elle raison ?

Parce que c’est celui qui est venu donner l’envie aux Camerounais de faire la politique. Aujourd’hui, nous voyons des médecins, des avocats, opérateurs économiques et bien d’autres, qui se sont engagés. Alors qu’il y a quelques années, quand on demandait aux gens de s’indigner, on faisait savoir que la politique c’est pour les autres ; ce n’est pas pour nous. Voilà l’homme qui vient réveiller les consciences ; qui vient donner l’envie aux Camerounais de s’engager en politique.