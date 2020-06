CAMEROUN :: Lutte contre la covid19 : CIMENCAM mobilise 20 millions Cfa de matériels pour soutenir les communes :: CAMEROON

Depuis l’annonce du premier cas de covid19 au Cameroun, la société Cimenteries du Cameroun (Cimencam) s’est engagée auprès du gouvernement et pour les communautés dans la lutte contre la propagation du virus. Notamment par des dons de matériels dans les six communes sont installés ses sites.

Dans cet engagement dans la lutte contre la propagation du corona virus, l’entreprise cimencam dont le siège se trouve à Bonaberi dans l’arrondissement de Douala 4e s’est rendu dans 6communes du territoire nationales ou sont implantées ses sites de production. D’une valeur globale de 20 millions de f Cfa, le matériel de propreté offert aux communautés était composé de gels hydro alcooliques, de seaux, masques, fontaines d’eau. L’entreprise s’est ainsi déployée dans les communes de Mombo, Douala 4e, Figuil, Mbankomo, Yaoundé 3e Foumbot, Yaoundé 3e .

Pour Benoit Galichet, Directeur General de Cimencam, il s’agit, au cours de ce vaste déploiement « aider les communautés autour de nos installations à appliquer les mesures gouvernementales de lutte cotre le corona virus. Mais aussi Supporter le ministère de la santé par l’octroi des respirateurs, des masques, des tests pour aider les populations confrontées à la pandémie de la covid19 »

C’est dans l’arrondissement de Mombo, département du Moungo, Région du Littoral que les premiers dons ont été remis aux autorités administratives et municipales de la ville afin d’aider les populations à lutter contre la pandémie. Pour le sous préfet de la ville Mbuge Aneurim « La lutte contre le corona virus concerne tout le monde. Nous disons merci à Cimencam pour cet important appui »

Dans la commune de Douala 4e, non loin de l’usine de production de Cimencam, c’est à Raymond BIRI, premier adjoint au maire qu’était revenu l’insigne honneur de recevoir les dons offert à la municipalité. Au Nom du maire et de toute la communauté de la commune il avait « exprimé sa reconnaissance à cette société dont le siege est dans cette commune pour cet élan de générosité et de solidarité pour les habitants de la localité »

Dans le septentrion, c’est dans la localité de Figuil que les équipes de cimencam se sont mobilisées pour la contribution sans précédent d’une entreprise citoyenne. Pour Nana Messinge, maire de la localité « Je voudrais à l’endroit des populations remercier Cimencam pour ce geste salutaire »

Dans la région du centre à Mbankomo, en présence des autorités administratives et municipales, ce geste de gratitude a été apprécié à sa juste valeur. A Yaoundé 3e, cette marque de gratitude d’une société proche du citoyen en ce moment de lutte contre la covid19 est, pour Sabine Voundi députée de la localité une occasion pour « encourager les Cimenteries du Cameroun dans cette marque d’attention et ce déploiement citoyen ».

A Foumbot, département du Noun, Région de l’ouest, le Maire Njoya Inoussa a parlé au nom de la population et à son nom propre « Nous disons de vive voix nos remerciements les plus élavés à Cimencam ».