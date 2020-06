CAMEROUN :: PRISONNIERS POLITIQUES, EMBLÈMES DE L’ARBITRAIRE SOUS LA DICTATURE DE PAUL BIYA :: CAMEROON

Nous poursuivrons – malgré le climat de négation soigneusement entretenu sur ce sujet sensible au Cameroun et au prix de nos vies respectives – ce combat noble en faveur de la libération de celles et ceux que nous considérons comme des prisonniers politiques sur la base de critères objectifs établis dès sa création par notre organisation ( http://www.cl2p.org/presentation ).

Devoir en effet au quotidien présenter bien malgré nous la vraie nature dictatoriale d’un régime qui se présente à la face du monde comme un modèle de « démocratie apaisée », rappeler l’élimination judiciaire et carcérale que son créateur Paul BIYA réserve systématiquement à ses rivaux potentiels désignés comme des « prévaricateurs de la fortune publique » et communément appelés « voleurs de la république », des terroristes, ou des instigateurs d’insurrection populaire…n’est hélas pas toujours un exercice facile sous un tintamarre de la propagande orchestrée par son régime, les menaces de mort, et l’achat systématique des consciences au Cameroun, qui n’épargne pas y compris les représentants diplomatiques accrédités au Cameroun.

Mais nous continuons inlassablement de le faire. Parce que le silence est la pire des sentences pour un prisonnier d’opinion. Il participe largement à la banalisation du crime politique, particulièrement au Cameroun.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) sera inlassablement là pour rappeler au dictateur Camerounais Paul BIYA (87 ans, 38 de règne) au premier devoir d’un «démocrate»: laisser autant libre ses opposants comme ses concurrents dans leurs choix; prendre le risque de les affronter dans des élections libres et transparentes.

Nul besoin de les éliminer en instrumentalisant la justice.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques - CL2P

http://www.cl2p.org