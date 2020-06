CAMEROUN :: UNE SEULE FEMME PARMI LES 39 SOUS-PRÉFETS NOMMÉS OU MUTÉS CE 10 JUIN :: CAMEROON

Mireille Sandrine Ngo Mbey est mutée à la sous-préfecture d’Ebebda.

Elle sera désormais la nouvelle cheffe de terre de l’arrondissement d’Ebebda, dans la Lékié région du centre. Nommée à la tête de l’arrondissement d’Ayos en octobre 2019, elle a à peine fait 8 mois qu’elle est déjà appelée à exercer son autorité dans la Lekié toujours dans la région du centre.

Après la publication de sa mutation par décret présidentiel, elle a remercié le Chef de l’Etat

« Merci monsieur le président de la république pour la confiance renouvelée …honneur et fidélité ».

Rappelons que Sandrine Mireille Ngo Mbey, s’était fait remarquer en début d’année lorsqu’elle a exercé son autorité sur un enseignant de son unité de commandement, au lycée d’Ayos. En effet, lors d’une descente dans cet établissement scolaire, elle s’était confrontée à l’enseignant de philosophie Steve Ondoua.

Elle y allait pour vérification de la conformité des tenues scolaires des élèves, elle a fait face à l’enseignant qui a affirmé n’avoir pas voulu la laisser entrer dans sa salle de classe, parce qu’en pleine évaluation. Une affaire qui n’a jamais été tirée au clair. Lors de l’arrivée de la pandémie de coronavirus au Cameroun, on l’a vue sur le terrain de la sensibilisation des populations d’Ayos.

La nouvelle sous-préfète d’Ebebda fait partie des 15 femmes en fonction, que compte le Cameroun sur les 360 arrondissements. Et dans les rangs des préfets, juste deux femmes sont aux commandes, notamment Antoinette Justine Zongo à la tête de la Mefou et Akono et Rachel Ngazang Akono à la tête du département de la Kadey dans l’est.