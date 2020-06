CAMEROUN :: Football-Gaëlle Déborah Enganamouit: Contre toute attente! :: CAMEROON

Figure de proue du football africain ces cinq dernières années, l´internationale camerounaise Gaëlle Déborah Enganamouit a, contre toute attente annoncé le 9 juin 2020 la fin de sa riche carrière professionnelle; une décision inattendue que même Alain Djeumfa, son compatriote et surtout sélectionneur des Lionnes indomptables du Cameroun n´a pas vu venir.« C’est une surprise pour moi », s´est-il exclamé.

En attendant d´en savoir davantage sur les réels mobiles de sa décision de mettre un terme à sa riche carrière sportive dans les prochains jours, tout n´est pour le moment que conjectures. Soit! Toujours est-il que c´est par un message publié sur son compte Instagram le jour même de ses 28 ans de vie, que l´internationale camerounaise a décidé de prendre tout le monde sportif à contre-pied.

Certes, fragilisée depuis 2016 par des blessures á n´en point finir, personne n´imaginait que l´attaquante des lions indomptables plierait de si tôt son emblématique crinière de lionne, á la fleur……de l´âge.« Elle est jeune et on avait encore besoin d’elle. Vingt-huit ans, c’est l’âge d’or du foot. Je respecte sa décision. Il y a quelques mois, je la sentais bien dans la préparation pour la rencontre face à la Zambie lors des éliminatoires pour les JO de Tokyo. Elle est la seule à pouvoir expliquer sa décision", confesse Alain Djeumfa désemparé.

Révélée au public mondial grâce à un triple réalisé lors du match Cameroun-Equateur (6-0) joué lors du mondial féminin Canada en 2015, c´est pourtant à Yaoundé que la native du quartier Elig-Edzoa entame sa carrière de footballeuse où elle est détectée á l´âge de 11 ans. Elle évolue d´abord au Tonnerre Kalara,TKC, avant de poursuivre avec le club Lorema Filles de Yaoundé en 2004, non sans être élue meilleure buteuse du championnat camerounais en 2011.

En 2012 commence alors une longue et riche carrière professionnelle couronnée de plusieurs distinctions individuelles et collectives dont le Ballon d´or africain 2015, les titres de Meilleure joueuse camerounaise du championnat, de la meilleure buteuse du Championnat de Suède avec 18 buts, etc..

Seul point noir dans cette courte, mais exaltante carrière de la désormais ex-lionne indomptable est l´absence d´un titre de champion d´Afrique, parce que les Super Falcons du Nigeria ne l´ont jamais voulu. camer.be En effet, la "fille du rail" et ses coéquipières de l´équipe nationale ont trébuché á deux reprises (2014, 2016) face aux costaudes nigérianes conduites par la talentueuse capitaine Asisat Oshoala.Qu`à cela ne tienne et au-delà de tous ces lauriers glanés çà et là, le meilleur cadeau que Gaëlle Déborah Enganamouit ait retourné au football et à son pays, c´est de donner aux jeunes filles de la capitale du sourire et l´envie de réaliser leur rêve en football en leur permettant de laisser éclore leur talent latent. Aussi a-t-elle créé la Fondation "L´enfant des rails" dont le but de venir en aide aux orphelins d´une part et en lançant «la Rails Football Academy», une structure de football basée aussi à Yaoundé.

Son Palmarès

Equipe nationale du Cameroun

56 sélections, 17 buts marqués

2019: 2ème Participation Coupe du monde en France

2011: Vainqueur des Jeux africains à Maputo-Mozambique

2014: Finaliste du Championnat d'Afrique en Namibie

2016: Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun

2012: Troisième du championnat d'Afrique en Guinée Equatoriale

2018: Troisième de la Coupe d'Afrique des nations au Ghana

2015: 1ère Participation Coupe du monde au Canada

En club

2013: Championne de Serbie avec le ŽFK Spartak Subotica

2013: Vainqueur de la Coupe de Serbie avec le ŽFK Spartak Subotica

2015: Vice-championne de Suède avec l'Eskilstuna United DFF

Distinctions individuelles

2009-2011: Meilleure joueuse camerounaise de la saison

2015 : Meilleure buteuse du Championnat de Suède avec 18 buts.

2015: Meilleure joueuse africaine de l'année

End. Thanks for all, Gaëlle!