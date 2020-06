CAMEROUN :: Nécrologie : Le ministre Ngallé Bibehe perd sa mère :: CAMEROON

Ngallé Ruth épouse Bibehe la maman de Jean Ernest Ngallé Bibehe, le ministre camerounais des Transports, n'est plus.

La triste nouvelle circule depuis peu, sur les réseaux sociaux. Parti aux nouvelles, Camer.be s'est fait confirmé la mort la mère de l'ancien ministre des Enseignements secondaires, par un proche de la famille.

Malade, Ngallé Ruth a rendu l'âme le mercredi, 03 juin 2020, à l'hôpital général de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.



Hommage à la matriarche dont on dit âgée de plus de 80 ans à sa mort.

Elle aura vécu pendant de longs et heureux jours, et connu une vieillesse heureuse.

Bien plus, elle était une illustre matriarche : mère d'un ministre de la République, avec déjà cinq ans de magistère sans interruption, et avec deux portefeuilles à la clé. Et ce n'est pas peut-être fini !

Votre journal vous propose une photo de la matriarche Ngallé Ruth epse Bibehe, en compagnie de son illustre fils, le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Ngallé Bibehe Masséna.(Voir photo d'illustration)