CAMEROUN :: Covid- 19: L'ODS appelle à la transparence de la gestion des fonds et dons :: CAMEROON

L'Observatoire du développement sociétal (ODS), réagit ainsi au discours prononcé le 19 mai dernier, par Paul Biya le chef de l'État, sur l'épidémie du Coronavirus qui affecte le Cameroun depuis le mois de mars.

Dans sa déclaration face à la presse vendredi dernier à Yaoundé, Lilian Koulou Engoulou le coordonnateur de L'ODS, a indiqué que l'adresse de Paul Biya à la nation, à la veille de la Fête nationale du 20 Mai, est un vrai coup de pouce à la bataille que livre le Cameroun, contre le Covid- 19.

L'ODS appelle à la transparence de la gestion des fonds et dédiés à la gestion de la lutte contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus, et demande le cas échéant, que toute personne impliquée dans un détournement des fonds et dons y relatifs, soit sanctionnée selon les lois et règlements du pays.

Lillian Koulou Engoulou s'appuie sur l'accueil mitigé des dons présidentiels, par certains chefs traditionnels et autres maires. Tout en invitant les uns et les autres à répondre à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, le coordonnateur de L'ODS met cependant en garde contre ceux qui sous le prétexte de l'humanitaire, voudront mener des activités illégales, afin selon lui, de déstabiliser le Cameroun. Aussi, appelle-t-il à ne faire aucune concession, à ces " ennemis de la paix et de la stabilité" du Cameroun.

L'ODS a exprimé sa gratitude à l'endroit des organisations internationales qui assistent le Cameroun dans sa lutte contre le Covid- 19, mais a rappelé à ces dernières, le respect des lois et de la souveraineté du Cameroun. Toujours dans sa déclaration de Yaoundé, le coordonnateur de L'ODS invite à une plus grande implication des mairies, dans la gestion de la lutte contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus, et félicite le chef de l'État camerounais Paul Biya, pour l'appel au calme, à la discipline et au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, en vue de combattre le Covid- 19.

En somme, pour L'ODS, le discours du chef de l'État à la nation le 19 mai dernier, est d'une importance capitale pour la lutte contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus. Paul Biya ayant appelé à l'unité et à la solidarité nationales.