CAMEROUN :: Un militant du Rpdc reçoit des appels de menace après avoir sollicité le don de Cameroon Survival

Le président de l’Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ojrdpc) a affirmé sur les antennes de Equinoxe Radio qu’il a reçu des appels de menace, parce qu’il a sollicité l'aide de Cameroon Survival Initiative avec des kits nécessaires dans la lutte contre le coronavirus.

«Nous n’avons pas fait une démarche dans un esprit de défiance contre le gouvernement ou contre mon parti le RDPC. Nous l’avons fait pour pallier au manque de masques et de kits de lutte contre la Covid-19. Le don du Chef de l’Etat a été bien accueilli par nos populations mais, je vous dis toujours, il y a eu insuffisance. Et quand il y a une source d’approvisionnement quelque part, il est commode que vous vous rapprochez de cette source. Donc, je me suis engagé dans cette démarche avec l’accord des membres de mon bureau, pour aider la population à la base», a expliqué Christophe Bagawa Maigari, vivement vilipendé par ses camarades du parti

Toujours sur les antennes d’Equinoxe radio, il a affirmé qu'il reçoit " beaucoup de menaces.(...) Je pense que la Covid-19 n’a pas de couleur tribale, ni de couleur politique».

Il faudra souligner que le président des jeunes du parti de la flamme dans la Vina-Nord avait sollicité récemment Cameroon Survival Initiative, pour les besoins de la cause « 2000 cache-nez, 1000 tubes de solutions hydroalcooliques de 250ml, 50 seaux avec robinets pour le lavage des mains »

« Nous convenons avec vous qu’en ce moment de lutte contre le COVID-19, notre pays a plus que besoin de toutes les initiatives, de tous ses enfants pour contribuer à lutter efficacement contre cette pandémie. Ladite lutte n’ayant de coloration politique, ni tribale », argumente le président de l’Organisation des Jeunes du RDPC Vina-Nord Mbe.

Il fallait s'y attendre que l’action engagée par ce dernier ne sera pas sans conséquence, avec risque de représailles de la part du parti au pouvoir, aligné sur les positions du gouvernement, lequel conteste la légitimité du fonds Survie Cameroon dans la lutte contre le Coronavirus.