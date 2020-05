CAMEROUN :: Douala 2è a reçu le don du chef de l'Etat :: CAMEROON

Benjamin Mboutou , le préfet du département du Wouri a personnellement remis aux populations de cette circonscription le don spécial du chef de l'Etat pour la lutte contre le Covid-19.

"Nous avons été instruits de venir vers les populations que vous êtes, pour vous remettre les encouragements du Chef de L’Etat et équipements sanitaires pour faire face aux mesures barrières édictées par le Gouvernement afin de mettre fin au Covid 19 dans notres Pays,même si on a autorisé la réouverture des bars, restez prudents et responsables". c'est par cette déclaration que le Préfet du Wouri s'est adressé à l'assistance venue en nombre mesuré à l'esplanade de la sous préfecture de Douala 2 è lors de son son allocution dans l'après-midi du lundi 04 mai.

Me Denise Fampou La Maire de la commune de Douala 2è en sa qualité de vice présidente de la plateforme locale de lutte contre le Covid-19 s'est adressée à son tour aux populations de Douala 2 . Ainsi , elle a tenu avant tout a remercier le Chef de L’Etat pour ce geste plein de magnanimité qui vient en appuie aux actions déjà engagés depuis plus d'un Mois déjà dans tous les Quartiers de sa Commune. En encourageant les bénéficiaires présents, elle leur a prescrit de faire un très bon usage du don Présidentiel:"Le Chef de L’Etat prouve par ce geste, qu’il est à l’écoute permanent de son Peuple, contrairement aux agitateurs de mauvaise aloi…Le Président Paul Biya fait parler sa sagesse et sa générosité légendaire".

Le Sous-Préfet, le Dr.Didier Bidja qui receptionnait ce don a présenté ceux-ci aux récipiendaires. Ils étaient constitués 55 cartons de savon, 200 seaux, 1000 masques de protection et 36 gels hydroalcooliques de sceaux fontaines, sceaux .

Les 33 chefs des quartiers de L’arrondissement, les Confessions religieuses, les Orphelinats et les établissements hospitaliers de L’arrondissement.Il dira en outre, que le choix des structures bénéficiaires s’est fait sous la houlette de toutes les forces vives de L’arrondissement, sous sa Présidence et la supervision du Préfet Benjamin Mboutou.