CAMEROUN :: Pandémie du COVID 19, Confinement, déconfinement, stratégies appropriées: La position du MPDR – PMDR :: CAMEROON

Le jeudi 30 Avril 2020, le Gouvernement Camerounais, suivant en cela l’exemple de nombreux autres gouvernements à travers le monde, a édicté de nouvelles mesures relativement à sa stratégie de riposte à la pandémie du COVID 19, notamment un déconfinement processuel.

Parmi les mesures, la levée de la fermeture des débits de boissons, bars et autres lieux de réjouissance et d’agapes de toute nature, à 18heures.

Au regard de cette nouvelle situation, et compte tenu des interprétations et discussions qui vont dans tous les sens, suscitant moult interrogations, inquiétudes et fourvoiements, il nous apparaît indispensable de faire connaître la position de notre mouvement.

1 – Le Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation, MPDR – PMDR, prends acte de la décision du Gouvernement de revoir certains aspects de sa stratégie de riposte, pour tenir compte des graves perturbations de l’économie dans presque tous les secteurs.

2 – Le MPDR – PMDR, qui ne veut pas se ranger sur les thèses selon lesquelles, le premier brasseur de bière du pays et premier contributeur fiscal, aurait exercé de très fortes pressions sur le Gouvernement pour obtenir ce résultat, invite néanmoins celui-ci, à faire preuve de plus de dynamisme et de sensibilisation, face à la persistance du danger.

3 – Le MPDR – PMDR, tout en appréciant vivement le don exceptionnel du Chef de l’Etat en matériels et logistiques divers aux 360 communes du pays, tient aussi à réitérer sa conviction selon laquelle, tous les apports, toutes les contributions sont nécessaires, utiles et bienvenues. Ceux-ci devraient en toute logique, s’exprimer et se déployer au-delà de tout esprit de confrontation, d’opposition, de vengeance, de haine, de challenge et d’ostentation.

4 – Le MPDR – PMDR, se félicite sincèrement du déploiement des élites, des élus et des leaders d’opinion de tous les horizons, qui ont pris d’assaut le terrain sur toute l’étendue du territoire national, pour mettre des équipements à la disposition des populations et des personnels de la santé. C’est le lieu de souhaiter que ces démarches se fassent sans besoin de publicité, ni de coloration politique.

5 – Le MPDR – PMDR recommande à ce propos aux dirigeants des partis politiques particulièrement, d’éviter de graver leurs emblèmes, logos et mots d’ordre sur les équipements. La misère, l’indigence, les privations et les souffrances des populations, ne devraient pas servir de tremplin pour des stratégies de visibilité et de corruption mentale.

6 - Le MPDR – PMDR considère que les centres de santé, les hôpitaux, les cliniques et les structures d’encadrement des populations localement, peuvent recevoir directement les offrandes, dons, assistances et consolations sans recours à la télévision ni intervention du Gouvernement. Nous devons donner avec discrétion, de bon cœur et de bonne foi.

7 – Le MPDR – PMDR, regrette infiniment l’attitude de nombreux citoyens, qui estiment que la bière, la débauche, l’alcoolisme et la propension à la violence nocturne, est la meilleure école qui devrait dicter la forme, la stratégie et les orientations de la gouvernance du pays. Les scènes de fêtes observées après la levée du confinement des bars et débits de boissons, constituent un véritable drame de société. Cette attitude n’est pas de nature à nous honorer individuellement ou collectivement, ni à grandir l’image de notre pays.

8 – Le MPDR – PMDR, exhorte les populations à rester prudentes, à faire preuve de sagesse et à continuer dans la ligne d’une distanciation sociale associée au port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, les transports en commun, les événements rassemblant du monde.

9 – Le MPDR – PMDR, exhorte le Gouvernement à mettre gratuitement et en quantité à la disposition du personnel de santé, des masques et autres équipements nécessaires. Les masques devraient à cet effet être distribuées gratuitement à l’entrée des formations sanitaires et des établissements pour quelques mois encore.

10 – Le MPDR – PMDR, rappelle enfin que la pandémie du COVID 19 est devenue un enjeu crucial dans l’agencement des rapports entre les nations, avec des implications dont les pays faibles et pauvres, risquent de faire les frais pour très longtemps. Le Gouvernement de la République du Cameroun devrait concrètement s’organiser, pour tirer tous les enseignements qui en résultent logiquement.

11 – Le MPDR – PMDR, attire l’attention du Gouvernement, sur l’urgente nécessité de prendre très sérieusement en considération, le cri d’alarme du Patronat, notamment sur le caractère crucial des mesures d’apaisement fiscal, la renonciation ou la diminution de certains impôts et taxes, la répression des bandits et voyous en col blanc dont le sport quotidien consiste à parcourir la ville pour faire du chantage aux commerces, sceller des boutiques et PMI, menacer et oppresser leurs promoteurs.

Enfin, Le MPDR – PMDR continue de faire confiance au Gouvernement de la république et lui réitère son soutien et ses félicitations pour la clairvoyance, la promptitude et le pragmatisme dont il a fait preuve jusqu’ici dans la gestion de cette crise sanitaire mondiale./.

Yaoundé, le 03 Mai 2020

Le Médiateur Universel

SHANDA TONME