FRANCE :: Diaspora: Appel aux dons pour mieux combattre le COVID-19 au Cameroun :: FRANCE

La pandémie du COVID-19 ne connaît pas de frontières. Alors que le monde entier fait encore face aux effets de cette crise sanitaire, le virus touche aussi les pays les plus fragiles.

Face à cette crise, la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) se mobilise et lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux personnels soignants, qui travaillent jour et nuit pour apporter les soins nécessaires aux malades ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables au Cameroun.

Cette action sociale concernera la distribution aux plus vulnérables de masques de protection réutilisables, du savon, du gel hydroalcoolique, des dons de masques FFP2&FFP3 et des tenues de protection adaptées au corps medical, la promotion et soutien aux initiatives de solutions thérapeutiques inspirées de la riche pharmacopée Africaine



Pour éviter une catastrophe sans précédent, il faut aussi agir maintenant et répondre aux besoins des populations.

Dans cette crise sanitaire sans précédent, l’urgence est aussi sociale. Nous avons besoin de vous ! Plus que jamais, il est important de faire un don maintenant !

Comment aider ?

Il suffit simplement de cliquer sur ce lien http://camerdiaspora.net/fr/dons/

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Chaque don, petit ou grand, compte pour constituer la riposte large et efficace contre le Covid-19 au Cameroun