CAMEROUN :: ME FERDINAND EDIMO NANA DEPLOIE DE GRANDS MOYENS CONTRE LE CORONAVIRUS  :: CAMEROON

5000 masques de protection, 600 gels hydro-alcooliques de 250ml, 36 cartons de savon 400g, 1000kg de riz, 45 seaux de 50l assortis de robinets,2500 prospectus de sensibilisation contre le Covid-19 en français et en anglais pour un coût total estimé selon certaines indiscretions à plus de 6 000 000 Francs CFA.

Tel est l'important paquet que Me Ferdinand NANA EDIMO, élite majeur du département du Moungo, région du littoral, Cameroun, a mobilisé ce 21 avril 2020 dans le cadre du lancement officiel de la "Caravane de Solidarité, de Sensibilisation et de Prévention contre la Propagation du Coronavirus" à l'esplanade de la prefecture de Nkongsamba.

"Contribuer au renforcement des capacités de Prévention des populations face à la menace du Coronavirus dans cette unité administrative", a declaré Me NDONGUE, representant du Donateur, pour préciser le motif cette initiative à l'attention de l'assistance.

M. Yves Bertrand Noël NDJANA, Préfet du Moungo qui présidait la cérémonie, a trouvé pour sa part, des mots justes pour saluer ce geste exemplaire de cet homme discret et réservé toujours soucieux du bien-être collectif.

Un don qui aura apporter des touches particulieres en ce sens qu'il s'emploie d'abord, à sensibiliser les populations sur cette infection par la vulgarisation des supports d'information afferente; ensuite,

à doter la population cible en outils et autres ingredients utiles pour adopter des gestes barrières contre le Covid-19, et enfin-fait rarissime-à soutenir veritablement le confinement avec la distribution des denrées alimentaires.

Tel que le prevoyait le deploiement, les autorités prefectorales, les maires des collectivités territoriales décentralisées, les Commissions de Coordination et les responsables de l'Association des Enfants Solidaires(AES) recepteurs de ce don pouvaient chacun se dirriger qui vers son institution, qui vers son territoire de competence où les usagers et les populations cibles finaux sauront mieux que quiconque davantage apprécier à sa juste valeur, cet autre acte de solidarite, fraternité et de proximité de Me Ferdinand EDIMO NANA.