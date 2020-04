CAMEROUN :: Mgr Samuel Kleda : L’archevêque métropolitain de Douala a-t-il vaincu le covid19 ? :: CAMEROON

Il a mis à disposition un protocole de soins fait à base de plantes médicinales dénommé « huiles essentielles » Ce remède soulage des patients présentant les symptômes du covid19. La solution vient elle de l’Eglise Catholique ?

La nouvelle a embrasée la toile. Relayée par les tabloïds, la radio et la télévision « Mgr Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala présente une solution partir de la pharmacopée traditionnelle qui soulage les malades du covid19 » Pour être fixé sur cette information, nous sommes allés à La coordination diocésaine de la santé de l’archidiocèse de Douala qui compte 19 formations sanitaires avec 4 hôpitaux 15 centres e santé. A la rencontre du Dr Anglebert Kameni, chargé de la supervision et de la coordination de la santé.

Première précision.

Les formations sanitaires de l’archidiocèse de Douala exercent la médecine suivant les règles de l’art, les principes scientifiques et les recommandations du ministère de la santé publique.

De quoi s’agit-il ?

Il se trouve que le père archevêque de l’archidiocèse de Douala qui est le promoteur de ces formations sanitaires et qui est un naturopathe et chercheur reconnu depuis près de 30 ans prend en charge un certain nombre de pathologies en occurrence les infections respiratoires.

Un médicament contre les difficultés respiratoires et la toux.

Il a mis sur pied un médicament à base des plantes qu’on appelle les « huiles essentielles » C’est avec ce produit qu’il prend en charge les symptômes de ces infections respiratoires. Aujourd’hui avec l’avènement du civid19, le nombre de consultations a largement augmenté. Nous continuons à prendre en charge ces symptômes. Ces symptômes sont-elles spécifiques au covid19 ? Nous ne pouvons pas le dire. Est-ce que ce sont les symptômes habituels de la grippe ? Nous reconnaissons que ces symptômes que nous gérons sont : la toux, les difficultés respiratoires, et parfois les irritations de la gorge voire même les écoulements nasaux. Mais principalement les symptômes que nous gérons sont les difficultés respiratoires et la toux.

Des malades du covid19 soulagés.

Comment est on arrivé à dire que Monseigneur Kleda soigne lecovid19 ? Je tiens à vous dire que ce n’est pas nous qui avons fait des déclarations au niveau des réseaux sociaux. C’est sans doute les patients ou les parents des patients qui auraient divulgués des massages à travers les réseaux sociaux. Ce n’est ni Mgr Kleda ni le Dr Kameni, coordinateur de la santé que je suis. Ces patients qui présentaient les symptômes et qui par ailleurs avaient été confirmés covid19 dans les formations sanitaires à travers soit des tests de dépistage ou des examens radiologiques. C’est eux qui ont dit : nous avons pris ce traitement et nous sommes soulagés. Cela a attiré notre attention et nous nous sommes particulièrement penchés à cette préoccupation.

Peut on conclure que « huiles essentielles » soigne le covid19 ?

Dans ce travail, je ne peux pas vous dire qu’on a des statistiques. Par le passé, Les gens venaient se consulter, prenaient leur traitement et s’en allaient. C’est eux qui reviennent dire : nous avons été soulagés. Moi en tant que médecin, je m’intéresse à ce travail de l’archevêque pour essayer de le rendre scientifique avec des symptômes et des statistiques bien définis pour que cela nous permette de nous prononcer sur quoi que ce soit. Mais il est difficile de dire au stade ou nous sommes de dire que nous avons un traitement du covid19. Je pense que la question mérite une réflexion qui implique tout le monde, y compris les journalistes. Ce que je reconnais, c’est que ce médicament une fois donné au patient fait régresser les symptômes. Cela veut dire que si le patient toussait toutes les secondes, le rythme va passer à toutes les minutes ainsi de suite. Même chose pour les difficultés respiratoires...