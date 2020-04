CAMEROUN :: SORTIR DE L’ACCULTURATION AU NOM DE LA SURVIE DE LA CULTURE NATIONALE ORIGINELLE ET AUTHENTIQUE :: CAMEROON

Première partie …(Extrait de l’un de mes livres en cours de rédaction). 1/- les Camerounais d’aujourd’hui, ont transformé leurs noms à la manière de ceux des Européens ;

2/- les Camerounais d’aujourd’hui, sont en train de perdre volontairement leurs langues au bénéfice de celles des Blancs.

Nous développons d’autres thèmes dans notre livre. Nous y démontrons comment nous sommes complices de notre acculturation à grands pas, à savoir l’assimilation de notre culture nationale par la culture occidentale.

NOMS CAMEROUNAIS D’HIER ET NOMS CAMEROUNAIS D’AUJOURD’HUI

Fela Anikulapo Kuti, un grand chanteur et saxophoniste nigérian décédé en 1997, avait écrit une chanson dont le titre est « Upside dowm ». Dans celle-ci il declare :

I don travel all over the word and what I see I go tok

English get English name

American men get American names

German men get German names

Russian men get Russian names

Chinese men get Chinese names

But African men ????????????

……..

African men no know African names

African men no know African dances

N’est-ce pas la vérité, tout simplement ?

Nous, Camerounais d’aujourd’hui, avons abandonné la manière dont nos noms étaient attribués tout juste hier aux enfants, par nos grands-parents.

NOS NOMS HIER

Abena Zibi

Evina Ndo

Nkeng Makondo

Ngo Lipem

Kamdem Fongang

Ngon a Anyangma

Ewané Mandengué

Tabi Ngu

Daoudou Salé

Njoya Ncharé

etc.

Tels étaient les noms d’auparavant. Quelle était leur signification ?

Abena Zibi : Abena, fils ou fille de Zibi

Evina Ndo : Evina fils ou fille de Ndo

Nkeng Makondo : Nkeng fils ou fille de Makondo

Ngo Lipem : Fille de Lipem

Kamdem Fongang : Kamdem fils ou fille de Fongang

Ngon a Anyangma : Ngon fils ou fille de Ayangma

Ewané Mandengué : Ewané fils ou fille de Mandengué

Tabi Ngu : Tabi fils ou fille de Ngu

Daoudou Salé : Daoudou fils sou fille de Salé

Njoya Ncharé : Njoya fils ou fille de Ncharé

MAIS EGALEMENT:

Comme ABENA est le fils ou la fille de ZIBI, demain, il ou elle aura un enfant à qui sera attribué pour nom, cette fois-ci: ZIBI ABENA, à savoir, cette fois-ci, ZIBI fils ou fille d’ABENA.

Comme EWANE est fils de ou fille de MANDENGUE, demain, il ou elle aura un enfant à qui sera attribué pour nom; cette fois-ci: MANGENGUE EWANE.

Parfois, un nom était attribué à un nouveau-né, pour faire revivre le souvenir d’un parent disparu: un oncle, une tante, un grand parent qui n’a pas eu d’enfant ou simplement son grand-père ou sa grand-mère, sa sœur bien-aimé, son frère mort en bas âge, etc. Dans ce cas, ce n’était plus:

ABENA ZIBI, à savoir ABENA fils de ZIBI, mais plutôt MESSINA ZIBI, Messina, la sœur de papa partie en mariage et qui n’y a pas eu d’enfant, par exemple, ou simplement le nom de la belle-mère ou du beau-père.

TELLE ETAIT LA LOGIQUE DES NOMS DE NOS PARENTS

NOS NOMS AUJOURD’HUI

Alain Abena

Gervais Evina

Solange Nkeng

Pauline Kamdem

Jules Ngon

Germain Ewané

Peter Tabi

Jacques Njoya

Quelle est désormais leur signification ?

Alain Abena : Alain fils d’Abena

Gervais Evina : Gervais fils d’Evina

Solange Nkeng : Solange fille de Nkeng

Pauline Kamdem : Pauline fille de Kamdem

Jules Ngon : Jules fils de Ngon

Germain Ewané : Germain fils d’Ewané

Peter Tabi : Peter fils de Tabi

Jacques Njoya : Jacques fils de Njoya

Qui est Alain ? Qui est Gervais ? Qui est Solange ???????

Alain représente-il le nom de mon regretté grand-père ? Solange celui-ci de ma regrettée tante ?????????

ILY A PROBLEME…. BREF, OCCIDENTALISATION

Comme on voit Jacques CHIRAC, François MITTERRAND, Andrew WILSON, on doit aussi voir Jules FONGANG, Isabelle MBOM, John ASONGANI. Imitation servile et idiote des Blancs.

Facebook fait partie de ce complot de défiguration de nos noms, en clair, de notre acculturation ; j’ai été bloqué des semaines durant, parce que je refusais de lui communiquer mon stupide prénom « Dieudonné », un individu que je ne connais pas, qui n’est pas de ma famille. ENOH était mon grand-père, MEYOMESSE, mon père, mais qui était DIEUDONNE ?